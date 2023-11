Österreich bezieht weiterhin 60 Prozent seines Erdgases aus Russland

Kiew garantiert die Fortsetzung der Lieferungen selbst bei einem Ende seines Gastransitvertrages mit Russland. Österreichs Energie-Regulierungsbehörde warnte jedoch vor dem Risiko einer Beschädigung der Gasleitung.

Quelle: www.globallookpress.com © Uwe Lein/dpa

Österreich bezieht den überwiegenden Teil seines Erdgases aus Russland. Die österreichische Energie-Regulierungsbehörde E-Control gibt den Anteil an importiertem Erdgas aus Russland mit durchschnittlich 60 Prozent an. Im Oktober lag der Anteil sogar bei 80 Prozent, etwa so hoch wie zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Ukrainekrieges im Februar 2022. Im Gegensatz zu Deutschland hat Österreich darauf verzichtet, seine Erdgasimporte aus Russland zu verringern. Der aktuelle Liefervertrag ist noch bis 2040 in Kraft. Das Gas fließt nach Österreich durch Leitungen, die durch die Ukraine führen. Studie: LNG schlechter für die Umwelt als Kohle Risiko einer Beschädigung Die ukrainische Vizepremierministerin versicherte, dass die Lieferungen auch dann fortgesetzt würden, wenn Kiew seinen Gas-Transitvertrag mit Russland auslaufen ließe. Vertreter von E-Control rechnen laut eigenen Angaben zwar mit einer sicheren Versorgung Österreichs im kommenden Winter. Gleichzeitig warnen sie aber vor dem Risiko einer Beschädigung der Leitung im Zuge des Ukrainekrieges. Der ehemalige E-Control-Chef Walter Boltz und der Ex-Chef des Energiekonzerns OMV, Gerhard Roiss, kritisierten unterdessen, dass der Pipeline-Betreiber "Gas Connect Austria" sein Gasnetz nicht nach Deutschland ausbaue, um für einen Ausfall vorbereitet zu sein. Im vergangenen Jahr hat Berlin das Erdgas aus Russland durch Importe von Flüssigerdgas, vor allem aus den USA, ersetzt. Mehr zum Thema – Nord Stream? Es geht auch anders: Ungarn erhält in diesem Winter zusätzliche Gasmengen aus Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.