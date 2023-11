Die EU und der Westbalkan – Traum und Wirklichkeit

Die Europäische Kommission veröffentlichte einen Bericht über die Fortschritte der Länder des Westbalkans auf dem Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Doch was genau steckt dahinter?

Quelle: AFP © Savo Prelevic

Von Marinko Učur Der soeben veröffentlichte Bericht der Europäischen Kommission über die Fortschritte der Länder des Westbalkans auf dem Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union brachte den Eurofanatikern – von denen es immer weniger gibt – eine gewisse Ermutigung und bei den Euroskeptikern steigerte er das Misstrauen gegenüber diesem Projekt. Alles in allem betrachtet Brüssel die Balkanstaaten weiterhin als potenzielle Beitrittskandidaten, enthält sich jedoch, zu prognostizieren, wann die Erweiterung erfolgen könnte. Die mögliche Kandidatur ist offenbar ein Köder für Leichtgläubige. Luxemburgisches Tageblatt: "Und RT? Lacht sich ins Fäustchen" Bis zu acht Länder stehen derzeit als offizielle Kandidaten auf der "Warteliste": Serbien, die Türkei, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, Moldau, Bosnien und Herzegowina und seit Kurzem auch die Ukraine. Georgien und das selbst ernannte Kosovo* haben bislang nicht einmal einen solchen Status erzielt, daher ist es eine Illusion, über die Zukunft Europas zu sprechen, in einer Zeit, in der diese auch für die Mitgliedsländer ungewiss ist. Montenegro, Nordmazedonien und Serbien erhielten vor mehr als zehn Jahren den Kandidatenstatus, was einen großen Schritt auf dem Weg zum EU-Beitritt bedeutete, doch seitdem "treten" diese drei Länder in schwierigen und teilweise erpressenden Beitrittsverhandlungen praktisch "auf der Stelle". In ihrem am 8. November veröffentlichten Jahresbericht, der als wichtigstes Dokument zum Überblick des Erfüllungsstatus der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft gilt, gab die Europäische Kommission Serbien bezogen auf die Unabhängigkeit der Justiz und die Rechtsstaatlichkeit schlechte Noten. Erneut wurde die Tatsache hervorgehoben, dass "Belgrad weiterhin vermeidet, Sanktionen gegen die Russische Föderation zu verhängen". Neben seinen Bestrebungen zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union, als einem strategischen Ziel, wird Serbien kritisiert, weil es weiterhin Handelsabkommen mit China und anderen Ländern abschließt, die angeblich den Brüsseler Normen widersprechen. Es wird auch betont, dass die Beziehungen zu Kosovo*, das Serbien als Teil seines Territoriums betrachtet, von entscheidender Bedeutung für den europäischen Weg des Landes bleiben, wobei die Fortsetzung des Dialogs zwischen Belgrad und Pristina weiterhin entschlossen gefordert wird. Polnisches Außenministerium knüpft EU-Beitritt der Ukraine an Umgang mit Wolhynien-Massaker an Allerdings erhielt auch Serbien die Note "bestanden", und zwar in Bezug auf die kürzlich verabschiedeten Gesetze über die Information der Öffentlichkeit und über elektronischen Medien. In einem sehr ausführlichen Bericht geht die Europäische Kommission davon aus, dass die neuen Mediengesetze in Serbien die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde für elektronische Medien stärken werden. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als der Bericht einen Rückschritt festgestellt hatte, erhielt der diesjährige Bericht mit den dargelegten Anmerkungen eine positive Note im Bereich "Heranführung an die EU-Außenpolitik". Gelobt wird Serbien auch für seinen Umgang mit der Migrationspolitik und den Flüchtlingswellen auf der "Balkanroute". In Montenegro, das sich als führend bei der Eröffnung und dem Abschluss von Verhandlungsanforderungen sieht, wird der jüngste EU-Bericht im Hinblick auf frühere Erwartungen als Fortschritt angesehen. Allerdings wird nirgendwo darauf hingewiesen, dass dieses Land aufgrund der latenten Regierungskrise und Korruptionsskandale rund um den Namen des ehemaligen Präsidenten Milo Đukanović im Vergleich zu anderen Ländern einen Schritt nach vorn gemacht hat. Daher klingt die Position der Europäischen Kommission für dieses Land mahnend: "Korruption, einschließlich Korruption auf hoher Ebene, bleibt eine Frage, die Anlass zur Sorge gibt und in vielen Bereichen vorherrscht, einschließlich staatlicher Strukturen. Montenegro hat seinen rechtlichen und strategischen Rahmen für die Korruptionsprävention und -bekämpfung im Einklang mit dem Besitzstand der EU sowie europäischen und internationalen Normen nur unzureichend verbessert", wird es in dem Bericht hervorgehoben.

Bosnien und Herzegowina (BiH) wird von der Europäischen Kommission eine Empfehlung für die Aufnahme von Verhandlungen über eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union erhalten, muss jedoch zunächst das erforderliche Maß an Beitrittskriterien erfüllen. Lawrow über Ziele der westlichen Sanktionen: Russlands Wirtschaft unterminieren und Unruhe stiften Mit anderen Worten wird in dem Bericht darauf hingewiesen, dass "BiH Ergebnisse vorweisen muss, um Verhandlungen mit der Europäischen Union aufnehmen zu können". Dieses Land erhielt erst Ende letzten Jahres den Kandidatenstatus, obwohl es die ihm gesetzten Prioritäten nicht erfüllt hatte. Die Europäische Union, geleitet von geopolitischen Gründen in der Welt, "hat bei Bosnien und Herzegowina ein Auge zugedrückt", obwohl diese Gebietskörperschaft, die durch das Friedensabkommen von Dayton geschaffen wurde, den Kandidatenstatus de facto nicht verdient. In der Bewertung der Europäischen Kommission heißt es weiter, dass die Behörden und Parteien der Republika Srpska eine neutrale Position zur russischen Aggression gegen die Ukraine befürworteten, "die Übereinstimmung dieses Landes mit EU-Erklärungen infrage stellten und die vollständige Umsetzung restriktiver Maßnahmen gegen Russland behinderten". Das von den Vereinten Nationen und fünf EU-Mitgliedstaaten nicht anerkannte Kosovo* hat, wie die Europäische Kommission behauptet, "begrenzte Fortschritte" bei den Justizreformen, der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität erzielt. Es wird auch angegeben, dass sich die Beziehungen zwischen der albanischen Regierung in Pristina und der serbischen Gemeinschaft "erheblich verschlechtert" hätten. Davor habe Serbien eindringlich gewarnt und Brüssel und Washington aufgefordert, die Behörden von Pristina zur Einhaltung zuvor getroffener Vereinbarungen zu zwingen, insbesondere des Brüsseler Abkommens von 2013, das die Bildung einer Gemeinschaft der serbischen Gemeinden (USO) vorsehe. "Hitlers Traum wird wahr" – Empörung in Polen über deutschen Ex-Botschafter Für Nordmazedonien heißt es in den Ausführungen der EU, dass es für das Land wichtig sei, das Tempo der Reformen beizubehalten und den Screening-Prozess zu nutzen, um sein Potenzial zur Beschleunigung von Reformen zu entfalten. Die EU "begrüßt die vollständige Anpassung Nordmazedoniens an die Außenpolitik der EU, speziell im Hinblick auf die Ukraine". In Bezug auf Albanien heißt es, dass das Land zwar Entschlossenheit in der Kriminalitäts- und Korruptionsbekämpfung gezeigt habe, dass aber essenzielle Bereiche für die Verbesserung das Recht auf Eigentum, Medienfreiheit und Rechtsstaatlichkeit seien. Lokale und einige Weltmedien kündigten die Möglichkeit an, dass die Ukraine nach einem beschleunigten Verfahren ebenfalls Verhandlungen aufnehmen wird, und höchstwahrscheinlich auch Moldau, was viele Länder der Europäischen Union ablehnten, und die völlige Abweichung von den zuvor proklamierten Normen für die Mitgliedschaft betonten. Obwohl nicht klar ist, welche Fortschritte erkennbar sind und sich darin widerspiegeln, insbesondere im Hinblick auf die Gewissheit und den möglichen Zeitpunkt der EU-Erweiterung, sagen alle auf dem Balkan, dass der diesjährige Bericht "begrenzte Fortschritte" der Beitrittskandidatenländer hervorgehoben habe. Serbien gilt zusammen mit Montenegro als führend im Prozess der Beitrittsverhandlungen, hat jedoch seit 2021 aufgrund seiner anhaltenden Weigerung, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, keinen Verhandlungscluster mehr eröffnet. Mehr zum Thema – Die Brüche in der EU werden tiefer

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

