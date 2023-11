Kiew demontiert Sowjetstern vom Denkmal zu Ehren des Sieges über Hitler-Deutschland

In Kiew ist ein Sowjetstern vom Denkmal zu Ehren des Sieges über Nazi-Deutschland demontiert worden. Der Abbau endete am Samstagabend. Der 43 Meter hohe Obelisk wurde im Mai 1982 errichtet.

Quelle: Sputnik

Die Kiewer Stadtbehörden haben beschlossen, einen sowjetischen Stern von einem Denkmal zum Gedenken an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland zu entfernen. Fotos und Videos, die am Samstag in den sozialen Medien auftauchten, zeigen, wie der goldene Stern, der das 43 Meter hohe Denkmal krönte, demontiert wird. Das "der Heldenstadt Kiew" gewidmete Denkmal sollte an den Ehrentitel erinnern, den die Stadt für die herausragende Leistung ihrer Verteidiger und Einwohner im Kampf gegen die Nazis während des Zweiten Weltkriegs erhalten hatte. Insgesamt zwölf sowjetische Städte erhielten solche Titel. Das Denkmal wurde im Jahr 1982 errichtet und befand sich auf dem Siegesplatz in Kiew. Anfang dieses Jahres haben die ukrainischen Behörden ihn in Galizkaja-Platz umbenannt. Zuvor hatte die Stadt das Datum auf dem Denkmal von 1941 auf 1939 – den Beginn des Zweiten Weltkriegs – geändert. Auch die Bilder von Wladimir Lenin wurden vom Obelisken entfernt. Der Schritt ist eine weitere Episode einer langjährigen Kampagne der ukrainischen Behörden, alle Spuren der Sowjetunion zu beseitigen und damit auch die Beziehungen zu Russland zu zerstören. Die Kampagne wurde im Jahr 2015 gestartet, als die Ukraine ihr sogenanntes "Entkommunisierungsgesetz" verabschiedete, das sowjetische Symbole verbietet und zur Entfernung von Denkmälern und zur Umbenennung von Orten im ganzen Land führt. "In Kiew ist der Prozess der Entrussifizierung im Gange. Wir werden sowjetische Namen und Symbole los, die mit dem Aggressorland in Verbindung gebracht werden", erklärte der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko im Februar. "Wir müssen die alten sowjetischen und russischen Namen entfernen und für immer vergessen und unsere Straßen nach unseren Helden benennen, insbesondere nach den Helden des aktuellen russisch-ukrainischen Krieges." Diesen Sommer wurde in Kiew außerdem das sowjetische Wappen von der "Mutter-Heimat-Statue" demontiert. Das 102 Meter hohe Wahrzeichen hielt in der rechten Hand ein 16 Meter langes Schwert und in der linken einen Schild mit dem sowjetischen Wappen: Hammer und Sichel. Das Denkmal wurde im Jahr 1981 von dem in der Ukraine geborenen Sowjetführer Leonid Breschnew eingeweiht und ist die fünfthöchste Statue der Welt. Bei der Anpassung wurde das sowjetische Wappen durch den goldenen Dreizack der Ukraine ersetzt. Mehr zum Thema - Ukrainischer Dreizack an "Mutter-Heimat-Statue" in Kiew angebracht

