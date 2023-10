"Holzexport": Estnische Zollbeamte beschlagnahmen Kleiderbügel russischer Touristen

Die Sanktionsabsurditäten gehen in eine neue Runde: Estnische Zollbeamte beschlagnahmen hölzerne Kleiderbügel wegen des "Verbots von Holzexporten aus Russland". Metall- und Holzartikel werden an der EU-Grenze ohne Rücksicht auf deren Größe konfisziert, berichten Reisende.

Quelle: Sputnik © Aleksei Filippow

Wie das Reiseportal Tourdom meldet, haben estnische Zollbeamte von russischen Touristen wegen "des EU-Verbots von Holzexporten aus Russland" zwei Holzkleiderbügel beschlagnahmt. Artur, ein russischstämmiger Einwohner von Jūrmala, der aus dem Urlaub in Russland über einen estnischen Grenzübergang zurückkehrte, erklärte dem Portal, dass er an der Grenzübergangsstelle Schumilkino-Luhamaa fast alle seine Geschenke verloren habe. Er berichtete von dem Vorfall: "Meine Frau und ich sind aus Russland nach Riga gereist. Der Vater meiner Frau ist Schreiner und hat uns Kleiderbügel aus Holz für unsere Bademäntel gemacht. Da sie im Auto einiges an Platz belegen, wurden die estnischen Grenzbeamten natürlich sofort auf sie aufmerksam. Und sie sagten: Entweder wir zahlen 600 Euro Strafe und fahren mit den Bügeln weiter oder wir schicken sie zur Entsorgung." Nach "Sanktionierung" von Seife und Klopapier: Medwedew fordert Aussetzung der Beziehungen zur EU Wie Tourdom schreibt, mussten die Reisenden ihre hölzernen Kleiderbügel am Zoll abgeben. Ein Set von Metallkochtöpfen, ebenfalls ein Geschenk, das sie mit nach Hause nehmen wollten, hatte jedoch mehr Glück. Es gelang dem Paar, die Gegenstände durch den Zoll zu bringen. Artur erzählte: "Sie wollten diese auch konfiszieren und man hätte sie sicher beschlagnahmt, aber ein Grenzbeamter erkannte mich – ich reise oft über die Grenze – und sagte: 'Verstecken Sie sie schnell, damit der Junge sie nicht sieht, und fahren Sie weiter.' Das tat ich dann auch." Moskau kritisiert Deutschland für Pkw-Beschlagnahme Weiter stellt das Reiseportal feststellt, dass es sich nicht um einen Einzelfall handele. Wie Reisende berichteten, beschlagnahmten Grenzschutzbeamte der baltischen Staaten unter dem Deckmantel einer angeblichen Umsetzung von EU-Sanktionen auch von weiteren Touristen aus Russland kleine Gegenstände aus Holz oder Metall. Gleichzeitig hat es den Anschein, dass der baltische Zoll keine klaren und einheitlichen Richtlinien hat. Tourdom stellt fest: "Laut Artur haben sie schon vor langer Zeit damit begonnen, Gegenstände aus Holz oder Metall zu beschlagnahmen, und zwar schon im vergangenen Jahr. Obwohl, wie andere Reisende sagen, kann es schon mal passieren, dass die Zöllner bei kleinen Dingen ein Auge zudrücken, auch wenn sie aus Holz sind. Bei Kosmetika ist die Sache komplizierter: Wenn sie verpackt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht durch die Grenze gelassen werden, sehr hoch. Wenn sie nur in einer Handtasche liegen, besteht die Chance, dass sie in die EU gelangen, auch wenn viel von der Laune des jeweiligen Zollbeamten abhängt." Mehr zum Thema - Werden EU-Grenzbeamte russische Bürger wirklich zwingen, sich auszuziehen?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.