Mehrere Flughäfen nach Anschlagsdrohungen in Frankreich geräumt

In Frankreich wurden nach Anschlagsdrohungen sechs Flughäfen geräumt. Die Drohungen sollen per E-Mail eingegangen sein. In Frankreich gilt seit dem islamistisch motivierten Anschlag auf einen Lehrer am Freitag die höchste von drei Alarmstufen.

Quelle: AFP © Valery Hache

Nach Anschlagsdrohungen sind in Frankreich mehrere Flughäfen geräumt worden. Es handle sich dabei um die Flughäfen von Lille, Lyon (Bron), Nantes, Toulouse und Beauvais bei Paris, hieß es heute aus Polizeikreisen. Expertinnen und Experten seien im Einsatz, um die Lage zu überprüfen. Die Drohungen seien demnach per E-Mail eingegangen. Am Flughafen von Nizza sorgte zudem ein herrenloses Gepäckstück für einen Einsatz der Sicherheitskräfte. Inzwischen laufe der Betrieb aber wieder normal, teilte der Airport mit. In Frankreich gilt seit dem islamistisch motivierten Anschlag auf einen Lehrer am Freitag die höchste von drei Alarmstufen. Seitdem wurden bereits zweimal das Schloss von Versailles und einmal das Pariser Louvre-Museum nach Drohungen geräumt. Auch die Schule in Arras wurde nach einem Bombenalarm evakuiert. Bisher erwiesen sich alle Drohungen als Fehlalarme. Mehr zum Thema – Anschlag in Brüssel: Mann schießt mit Schnellfeuergewehr um sich – zwei Tote

