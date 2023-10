Ehemaliger britischer Verteidigungsminister: Selenskij muss die Jugend mobilisieren

Bereits im Juli hatte Ben Wallace in einem Bericht an das Parlament die Ukraine als "Kampflabor" für das britische Militär bezeichnet. Nun empfahl er Selenskij, die ukrainische Jugend zu mobilisieren, um "die Sache zu Ende zu bringen".

Der britische Parlamentsabgeordnete Ben Wallace, der die Ukraine einst als britisches "Kampflabor" bezeichnete, hat Kiew aufgefordert, das Ausmaß der Mobilisierung "neu zu bewerten". Der ehemalige britische Verteidigungsminister behauptete, dass Kiew in seiner Gegenoffensive erfolgreich sei. Aber um den Schwung aufrechtzuerhalten und "die Sache zu Ende zu bringen", müsse der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij mehr und jüngere Ukrainer in den Kampf schicken, während der Westen sie mit Waffen versorgt, um Russland zu besiegen.

Den ganzen Sommer über konnten die Kiewer Streitkräfte keine nennenswerten Gebietsgewinne verbuchen und erlitten schwere Verluste bei ihren Versuchen, die russische Verteidigung, bestehend aus riesigen Minenfeldern, schwerer Artillerie und Drohnenschwärmen, zu durchbrechen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Zahl der ukrainischen Soldaten, die seit Beginn der Gegenoffensive getötet wurden, die Marke von 83.000 überschritten.

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu sagte, die hohen Verluste seien das Ergebnis davon, dass Kiew unausgebildete Soldaten in "sinnlose Angriffe und Gemetzel" stürze. Er fügte hinzu, dass diese "zynischen Aktionen des Westens und seiner Handlanger in Kiew die Ukraine nur in die Selbstzerstörung treiben".

Wallace: Mobilisierung wie 1939 und 1941

Wallace ist dagegen überzeugt, dass die ukrainischen Streitkräfte "langsam, aber sicher" ihre Taktik angepasst, Lektionen gelernt und das Beste aus der Ausrüstung gemacht haben, die ihnen zur Verfügung gestellt wurde, und dass der Sieg Kiews unmittelbar bevorstehe, solange die Regierung "ihren Teil dazu beiträgt".

"Das Durchschnittsalter der Soldaten an der Front liegt bei über 40 Jahren. Ich verstehe den Wunsch von Präsident Selenskij, die Jugend für die Zukunft zu bewahren, aber … so wie Großbritannien es 1939 und 1941 getan hat, ist es vielleicht an der Zeit, das Ausmaß der ukrainischen Mobilisierung zu überdenken", schrieb Wallace in einem Meinungsbeitrag, der am Sonntag von der britischen Zeitung The Telegraph veröffentlicht wurde.

Bereits im Juli hatte Wallace in einem Bericht an das Parlament die Ukraine als "Kampflabor" für das britische Militär bezeichnet. "Wir dürfen nicht einen Tag lang innehalten", erklärte er am Sonntag. "Die Welt schaut darauf, ob der Westen die Entschlossenheit hat, für unsere Werte und das regelbasierte System einzutreten. Was wir jetzt für die Ukraine tun, wird die Richtung für unsere gesamte Sicherheit in den kommenden Jahren vorgeben."

Mögliche Rekrutierung von Medizinern und Apothekern

Die Mobilisierung in der Ukraine ist seit Beginn des Konflikts im Gange und hatte in letzter Zeit einige Rückschläge zu verkraften. Das Land wurde von Skandalen betroffen, in die Wehrpflichtige verwickelt waren, woraufhin Selenskij im August ankündigte, alle regionalen Wehrdienstleister des Landes zu entlassen.

Die ukrainische Regierung hat die Zulassungsbedingungen für Rekruten gelockert, indem sie Personen mit bestimmten geistigen und körperlichen Voraussetzungen für diensttauglich erklärte. Unmittelbar nach Beginn der russischen Militäroperation untersagte Kiew Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land zu verlassen. Vor kurzem wurde angeordnet, dass sich Mediziner und Apotheker für eine mögliche Rekrutierung registrieren lassen.

Die russische Militärführung plant keine neue Mobilisierung, da ihr Bedarf derzeit durch Berufssoldaten gedeckt wird, einschließlich derer, die sich freiwillig zum Kampf in der Ukraine gemeldet haben, so ein hoher Beamter. Der russische Präsident Wladimir Putin berichtete Anfang des Monats, dass sich allein in diesem Jahr rund 300.000 Menschen bei der russischen Armee eingeschrieben haben.

