UEFA lässt russische Junioren wieder an offiziellen Turnieren teilnehmen

Russische Juniorenmannschaften sind unter der Schirmherrschaft der UEFA wieder zu internationalen Wettbewerben zugelassen, allerdings unter neutralem Status. Die russische Flagge und Hymne bleiben weiterhin verboten.

Quelle: Sputnik © Alexander Wilf

Das UEFA-Exekutivkomitee berichtete am Dienstag auf seiner offiziellen Webseite über die Entscheidung, russische Junioren wieder zu internationalen Turnieren zuzulassen. Nun dürfen Spieler unter 17 Jahren wieder an europäischen Turnieren teilnehmen, auch wenn sie die Auslosungsphase verpasst haben. Die Entscheidung wurde auf einer Sitzung in Zypern getroffen. Die Flagge und Hymne des Landes sowie Staatssymbole auf Uniformen bleiben weiterhin verboten. Die UEFA sei sich im Klaren, "dass Kinder nicht für Handlungen bestraft werden sollten, deren Verantwortung ausschließlich bei Erwachsenen liegt, und ist fest davon überzeugt, dass der Fußball niemals darauf verzichten sollte, Botschaften des Friedens und der Hoffnung zu senden", hieß es. UEFA-Präsident Aleksander Čeferin erklärte: "Indem wir Kinder von unseren Wettbewerben ausschließen, verkennen wir nicht nur die Anerkennung und Wahrung eines Grundrechts auf ihre ganzheitliche Entwicklung, sondern diskriminieren sie direkt." Im Februar 2022 hatte die UEFA alle russischen Mannschaften von der Teilnahme an internationalen Turnieren unter der Schirmherrschaft des Verbandes ausgeschlossen. Am Dienstag bekräftigte das UEFA-Exekutivkomitee sein Bekenntnis zum Ausschluss erwachsener Spieler und erklärte, dass die Sperre bis Kriegsende in Kraft bleiben werde. Analyse Sport in der Politik, Politik im Sport oder vielleicht etwas anderes? Im Gespräch mit der Agentur TASS bezeichnete Wjatscheslaw Kolossow, der Ehrenpräsident des russischen Fußballverbandes, den Schritt der UEFA als "eine großartige Entscheidung, die man nur begrüßen kann". Er betonte aber, dass es aufgrund der anhaltenden Visabeschränkungen und der Einstellung von Direktflügen zwischen den meisten europäischen Ländern und Russland möglicherweise immer noch Hindernisse geben könnte. Mittlerweile teilten der polnische und britische Fußballverband mit, sie würden trotz der Entscheidung der UEFA nicht gegen russische Mannschaften antreten. Cezary Kulesza, Präsident des polnischen Fußballverbandes, hält einen Boykott für die einzig richtige Entscheidung. Auch der ukrainische Fußballverband rief zum Boykott der Spiele mit U-17-Mannschaften aus Russland auf. Mehr zum Thema - Medienbericht: Julian Nagelsmann soll neuer Fußball-Bundestrainer werden

