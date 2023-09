DVR-Chef: Lage in Richtung Artjomowsk bleibt angespannt, Stadt unter Beschuss

Denis Puschilin, der kommissarische Chef der russischen Teilrepublik, Donezker Volksrepublik, erklärte, dass ukrainische Soldaten weiterhin Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) beschießen würden. Ihm zufolge bleibt die Lage in dieser taktischen Richtung angespannt.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Die Lage in Richtung Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) ist weiterhin "heiß", die Stadt wird von den ukrainischen Streitkräften willkürlich beschossen. Dies erklärte der kommissarische DVR-Chef Denis Puschilin auf seinem Telegram-Kanal. Ihm zufolge gibt es eine hohe Intensität der Aktionen des ukrainischen Militärs an der südlichen Flanke. Puschilin präzisierte: "Die Hauptlinien, an denen der Feind zu arbeiten versucht, sind Kurdjumowka, Andrejewka und Kleschtschejewka." An der Nordflanke konzentriere die ukrainische Seite Angriffseinheiten, habe aber noch keine aktiven Kampfhandlungen unternommen. Puschilin betonte, dass die russischen Einheiten alle notwendigen Maßnahmen ergreifen würden, um die ukrainischen Streitkräfte am Vorrücken zu hindern. Analyse Die Rückkehr des "Fleischwolfs von Bachmut": Wie die Ukraine in dieselbe Falle tappt Im Frontabschnitt Krasny Liman habe das ukrainische Militär versucht, Kampfaufklärung zu betreiben, sei aber teilweise durch russisches Artillerie- und Flugzeugfeuer unterdrückt und teilweise auf seine ursprünglichen Linien zurückgedrängt worden, so das Interims-Oberhaupt der DVR. In den Richtungen Awdejewka und Marjinka komme es zu einem intensiven Schlagabtausch. Am 31. August hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die russische Militärgruppierung Mitte Angriffe ukrainischer Angriffsgruppen, darunter die Asow-Brigade, im Frontabschnitt Krasny Liman zurückgeschlagen habe. Russische Fallschirmjäger hätten auch einen Angriff des ukrainischen Militärs westlich von Artjomowsk mithilfe von Artillerie vereitelt, so das Ministerium weiter. Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass Artjomowsk Ende Mai unter russische Kontrolle geraten sei. Puschilin hat wiederholt erklärt, dass das ukrainische Militär versuche, verlorene Stellungen zurückzuerobern. Anfang Juni bezeichnete er die Lage in dieser Richtung als "kompliziert, aber kontrollierbar". Am 29. August erklärte der kommissarische Leiter der Region, die Lage an den Flanken nahe der Stadt stabilisiere sich. Mehr zum Thema – Symbolischer Tod des ukrainischen Luftwaffen-Kadetten Sikorski – als Infanterist bei Artjomowsk

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.