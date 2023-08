Nach Rücktritt von Ben Wallace: Grant Shapps neuer Verteidigungsminister Großbritanniens

Ben Wallace ist vom Amt des Verteidigungsministers des Vereinigten Königreichs zurückgetreten. Sein Abschiedsgesuch an den Premierminister Rishi Sunak wurde am Donnerstag auf der Webseite der Regierung veröffentlicht.

Wallace hielt den Posten seit dem Jahr 2019 inne. In dem Schreiben stellt er fest, dass das Verteidigungsministerium zum Abschluss seiner Amtszeit moderner, besser finanziert und souveräner sei. Das Ministerium sei auf dem Weg, wieder eine Organisation von Weltrang mit Mitarbeitern von Weltklasse zu werden. Großbritanniens Streitkräfte seien weltweit respektiert und dieser Respekt sei seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts gewachsen. Außerdem ruft Wallace zu mehr Investitionen in das Militär auf, da er der festen Überzeugung sei, dass die Welt in den kommenden zehn Jahren instabiler und unsicherer werde.

Die vielen Jahre Dienst in den Streitkräften und in Regierungsämtern hätten von Wallace und seiner Familie viele persönliche Opfer gefordert, geht aus dem Schreiben weiter hervor. Mit dem Rücktritt wolle der Minister in die Bereiche seines Lebens investieren, die er bisher vernachlässigt habe. Wallace dankt dem Premierminister für seine Unterstützung und Freundschaft und betont, dass er den Regierungschef und sein Kabinett weiterhin unterstützen werde.

In einem Antwortschreiben dankt Premierminister Sunak dem scheidenden Verteidigungsminister für seinen Dienst im Ministerium. Sunak zufolge sei Wallace einer der ersten gewesen, "der die wahren Absichten Moskaus" in Bezug auf die Ukraine erkannt und noch vor Beginn der militärischen Sonderoperation mit Waffenlieferungen an Kiew begonnen habe. Der Premierminister betont, er sei verständnisvoll für den Wunsch des 53-Jährigen, nach fast neun Jahren in verantwortungsvollen Regierungspositionen in den Ruhestand zu treten.

Wallaces Rücktritt machte eine Kabinettsumbildung nötig. Als sein Nachfolger wurde Grant Shapps ernannt. Vor der Umbesetzung war Shapps Minister für Energiesicherheit. Nach seiner Ernennung erklärte der neue Verteidigungsminister auf der Microblogging-Plattform X, er fühle sich geehrt, in dieses Amt berufen worden zu sein. Er würdigte den enormen Beitrag seines Vorgängers zur Verteidigung Großbritanniens und zur globalen Sicherheit.

