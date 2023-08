Inmitten des Ukraine-Krieges: China und Weißrussland rücken enger zusammen

Chinas Verteidigungsminister Li und der weißrussische Präsident Lukaschenko bekräftigten in Minsk die Absicht einer stärkeren militärischen Kooperation. Li traf am Mittwoch aus Russland in Minsk ein, wo er an der 11. Moskauer Konferenz über internationale Sicherheit teilgenommen hatte.

Quelle: AFP © Belarusian Presidential Press Service

Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu und der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko bekräftigten in Minsk die Absicht einer stärkeren militärischen Kooperation. Nachdem Lukaschenko bereits im Frühjahr nach Peking gereist war, revanchierte sich China am Donnerstag mit einem Besuch von Verteidigungsminister Li in Weißrussland. Lukaschenko erklärte bei dem Treffen, dass sich Weißrussland militärisch vor allem auf seine "Freunde" Russland und China verlasse. Weißrussland und China seien auf einer Linie, wenn es um den Aufbau einer multipolaren Welt gehe. China und Weißrussland hätten die gleiche Vision von der Weltordnung und die militärische Zusammenarbeit zwischen Weißrussland und China ziele nicht auf ein Drittland ab, sagte Oberhaupt Lukaschenko. Lukaschenko im Interview mit ukrainischer Reporterin: Sensationelles über den Krieg Li lobte die großen Entwicklungserfolge von Weißrussland und die Rolle des weißrussischen Staatschefs dabei. "Ich möchte Ihnen meinen aufrichtigen und tiefen Respekt für Ihren großen Beitrag zu Frieden und Entwicklung in der Welt aussprechen", sagte der chinesische Verteidigungsminister. "Ziel meines Besuchs in Weißrussland ist die Umsetzung wichtiger Vereinbarungen auf der Ebene der Staatsoberhäupter und die weitere Stärkung der bilateralen militärischen Zusammenarbeit", sagte Li. Chinesische Beobachter begrüßten Lis Besuch in Weißrussland als einen Beitrag zur weiteren Stärkung der Verteidigungsbeziehungen und der allgemeinen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die von großem strategischem Wert seien, um der Herausforderung zu begegnen, dass die Welt das strategische Gleichgewicht verliert, "da der von den USA geführte Westen zunehmend versucht, ein unausgewogenes strategisches Muster zu erreichen, das nur ihm selbst zugutekommt". Li traf am Mittwoch aus Russland in Minsk ein, wo er an der 11. Moskauer Konferenz über internationale Sicherheit im Patriot Park nahe der russischen Hauptstadt teilgenommen hatte. Dies ist der erste hochrangige Besuch im Rahmen der militärischen Zusammenarbeit zwischen China und Weißrussland in den vergangenen fünf Jahren. Es wird erwartet, dass Verteidigungsbeamte beider Länder die Bereiche der Zusammenarbeit für die nahe Zukunft umreißen und einen Meinungsaustausch über die aktuelle internationale und regionale Sicherheitslage führen würden, berichtete TASS. Hintergrund des Treffens zwischen dem chinesischen Verteidigungsminister und seinem Amtskollegen sei das mögliche Übergreifen des Ukraine-Krieges auf Weißrussland. Minsk stehe unter erheblichem internen und externen Druck, insbesondere seit den Wahlen 2020. Der Besuch des chinesischen Verteidigungsministers sei auch Ausdruck der politischen Unterstützung für Weißrussland, kommentierte die chinesische Zeitung Global Times. Nach Angaben des chinesischen Verteidigungsministers ist China derzeit der zweitgrößte Partner Weißrusslands, was den bilateralen Handel betrifft. "Im vergangenen Jahr wuchs der gegenseitige Handel um mehr als 30 Prozent. Von Januar bis Mai 2023 werde der Handel zwischen Weißrussland und China ebenfalls ein sehr gutes Wachstum aufweisen", fügte Li hinzu. Zwischen Minsk und Peking bestehen bereits Abkommen, etwa zum visafreien Reisen. Weißrussland ist zudem Teil von Chinas "Belt and Road Initiative", mit der Peking über massive Infrastrukturinvestitionen weltweit größeren wirtschaftlichen und politischen Einfluss gewinnen will. Mehr zum Thema – Lukaschenko: Mein Volk im Krieg? Nicht mit mir

