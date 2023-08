Wissenschaftler bereiten Impfstoffe für die mysteriöse "Krankheit X" vor

Forscher in Großbritannien entwickeln Impfstoffe für mutmaßlich von Tieren übertragbare Krankheiten, die es beim Menschen noch nicht gibt. Mit ersten Impfstoffen werden bereits Versuche an Menschen durchgeführt. Unklar ist, ob in den Laboren auch tierische Erreger manipuliert werden.

Britische Wissenschaftler entwickeln bereits Impfstoffe für eine künftige "Krankheit X"-Pandemie, berichtete Sky News am Montag. Nach COVID-19 glauben die Forscher, dass sich tödliche, von Tieren übertragene Krankheitserreger – darunter Vogelgrippe, Affenpocken und Hantaviren – weiterentwickeln und Menschen infizieren könnten.

Die Forschungsarbeiten werden von der UK Health Security Agency (UKHSA) im Hochsicherheitslaborzentrum Porton Down in Wiltshire durchgeführt. Das Impfstoffentwicklungs- und -bewertungszentrum von Porton Down wurde seit der Coronavirus-Pandemie erweitert. Rund 200 Wissenschaftler entwickeln nun Impfstoffe gegen Tierviren, die noch nicht auf den Menschen übergegangen sind.

"Wir wollen sicherstellen, dass wir uns vorbereiten, damit wir im Falle einer neuen Krankheit X, eines neuen Erregers, so viel Arbeit wie möglich im Voraus geleistet haben", sagte die Leiterin der UKHSA, Professorin Jenny Harries, gegenüber Sky. "Hoffentlich können wir [eine Pandemie] verhindern. Aber wenn wir das nicht können und reagieren müssen, dann haben wir bereits damit begonnen, Impfstoffe und Therapeutika zu entwickeln, um sie zu bekämpfen."

Das Team in Porton Down hat bereits einen Impfstoff gegen das hämorrhagische Krim-Kongo-Fieber entwickelt – eine Krankheit, die durch Zecken übertragen wird und an der 30 Prozent der Infizierten sterben. Die ersten klinischen Versuche haben inzwischen begonnen, und in naher Zukunft sollen 24 Freiwillige den Impfstoff testen, berichtete der britische Rundfunk. Zu den anderen Krankheitserregern, die untersucht werden, gehören die Vogelgrippe, die Affenpocken und das Hantavirus – eine Familie von Viren, die von Nagetieren übertragen werden.

Sky News gab nicht an, ob die Wissenschaftler sogenannte Gain-of-function-Forschung an diesen Krankheitserregern betrieben. Bei der Gain-of-function-Forschung werden die Viren so verändert, dass sie den Menschen leichter infizieren können. Ziel dieser Forschung ist es, sie als Waffe einzusetzen oder Impfstoffe gegen sie zu entwickeln. Die USA finanzierten die Gain-of-function-Forschung an Coronaviren, die von Fledermäusen übertragen werden, am Wuhan Institute of Virology in China. Viele halten diese Viren für die Ursache der COVID-19-Pandemie. Allerdings ist diese Theorie des Labordurchbruchs nicht endgültig bewiesen.

Während sich die COVID-19-Pandemie in den letzten zwei Jahren zurückgebildet hat, wurde die von den westlichen Regierungen geschaffene Infrastruktur zur Seuchenbekämpfung und Impfstoffforschung ausgebaut. In den USA hat das Weiße Haus im vergangenen Monat die Einrichtung einer ständigen Agentur für Pandemiebekämpfung angekündigt. Wie die britische Gesundheitsbehörde wurde auch diese Behörde damit beauftragt, die "nächste Generation medizinischer Gegenmaßnahmen" für von Tieren übertragbare Krankheiten zu entwickeln, die den Menschen bislang noch nicht bedrohen.

