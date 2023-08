Ungarisches Außenministerium: Das Land kann Gas aus Russland nicht ablehnen

85 Prozent des ungarischen Jahresverbrauchs entfallen auf russisches Gas. Obwohl das Land seine Lieferungen teilweise diversifizieren konnte, ist es schwierig, eine so große Menge zu ersetzen, daher kann das Land nicht auf russisches Gas verzichten, räumt Budapest ein.

Quelle: Sputnik © Anton Denissow

Russland decke den ungarischen Gasbedarf fast vollständig, und die Energiesicherheit des Landes hänge von ihm ab, schrieb Tamás Menczer, Staatssekretär für bilaterale Beziehungen im ungarischen Außenministerium, auf seiner Facebook-Seite. Er wies darauf hin: "85 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs Ungarns ist russisches Gas. Diese Menge kann nicht in einer angemessenen Zeit aufgefüllt werden, was bedeutet, dass Ungarn ohne russisches Gas erstarren wird, Fabriken werden nicht arbeiten, die Industrie wird aufhören, Arbeitsplätze werden verschwinden." Damit reagierte Menczer auf Äußerungen der linken Opposition, Ungarn müsse auf russisches Gas verzichten. Solche Forderungen wurden zum Beispiel von dem Politiker Olivio Kocsis-Cake erhoben. Er verknüpfte die Notwendigkeit, auf russisches Gas zu verzichten, mit der Tatsache, dass das Land durch den Verkauf von Gas Mittel für den Krieg erhält. Misslungener Angriffsversuch auf TurkStream-Gaspipeline: Ukraine setzt unbemannte Seedrohnen ein Menczer ging auch auf Aussagen über die hohen Kosten für russisches Gas ein. Er erklärte, dass die Energiepreise aufgrund des Konflikts in der Ukraine und der "schädlichen" westlichen Sanktionen gestiegen seien und dass es zu ihrer Senkung notwendig sei, sich für den Frieden und gegen Einschränkungen einzusetzen, "wie es die [derzeitige] Regierung von [Viktor] Orbán tut". Der Staatssekretär teilte außerdem mit, dass Ungarn im Gegensatz zu früheren linksgerichteten Regierungen eine Diversifizierung der Gaslieferungen erreicht habe. Laut Menczer hat das Land nun auch Abkommen mit Aserbaidschan und prüft die Möglichkeit von Lieferungen aus der Türkei und Katar. Im Juli hatte der ungarische Ministerpräsident Orbán es als Fehler bezeichnet, dass die Europäische Union versucht, russische Energieressourcen abzulehnen. Er hatte darauf hingewiesen, dass sich die Kosten für Energieressourcen in Europa verdoppelt hätten, während die Preise in anderen Regionen gleich geblieben seien. Gleichzeitig wird das russische Öl und Gas nicht ohne Abnehmer bleiben, weil die EU sich weigert, es aufzugeben. Infolgedessen, so Orbán, könnten die stärksten Volkswirtschaften der europäischen Länder bis 2030 aus den zehn größten Volkswirtschaften der Welt herausfallen. Mehr zum Thema – Orbán: "Wir wollen keine Migrantenghettos"

