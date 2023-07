Medizinischer Notfall bei Eurowings – Copilot muss Flugzeug landen

Auf einem Eurowings-Flug nach Frankfurt ist es vor einigen Tagen zu einem medizinischen Notfall gekommen. Der Kapitän wurde handlungsunfähig – und der unerfahrene Erste Offizier musste die Steuerung übernehmen. Er konnte das Flugzeug sicher und pünktlich landen.

Quelle: www.globallookpress.com © Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency

In einem Flugzeug der Fluglinie Eurowings Discover auf dem Weg von Heraklion auf Kreta nach Frankfurt am Main ist es zu einem Notfall gekommen. Laut einem Bericht des Fachportals Aviation Herald wurde der Kapitän des Fluges 4Y1205 am 19. Juli handlungsunfähig. Der Erste Offizier musste die Steuerung des Airbus A320 übernehmen und meldete einen Notfall. Reist die WEF-Prominenz in Privatjets mit ungeimpften Crews nach Davos? Nach der sicheren und pünktlichen Landung des Passagierfliegers wurde der Kapitän mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Erste Offizier bekleidet seine Funktion laut Aviation Herald noch nicht lange. Einem Bericht des Portals Aero Telegraph zufolge bestätigte Eurowings den Vorfall. Eine Sprecherin erklärte demnach: "Wir können bestätigen, dass es kürzlich auf einem Eurowings-Discover-Flug zu einem medizinischen Zwischenfall in der Cockpitbesatzung kam." Der Airbus A320 sei sicher und planmäßig in Frankfurt gelandet. "Alle Passagiere sowie die Besatzung haben das Flugzeug wohlbehalten verlassen." Mehr zum Thema – "Jeder, der Impfschaden meldet, wird entlassen" – Verkehrspiloten beginnen sich zu wehren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.