Fast 2.000 Flüchtlinge innerhalb von 48 Stunden auf Lampedusa eingetroffen

Auf der italienischen Insel Lampedusa sind laut der Küstenwache seit gestern fast 2.000 Flüchtlinge eingetroffen. Dem italienischen Innenministerium zufolge kamen in diesem Jahr bis jetzt 61.000 Geflüchtete auf dem Seeweg ins Land. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 27.000.

Quelle: Legion-media.ru

Fast 2.000 Geflüchtete sind seit gestern auf Lampedusa in Italien gelandet. Das teilte die italienische Küstenwache heute mit. 14 Boote mit über 696 Menschen an Bord wurden in der Nacht in den Gewässern vor der Insel gerettet. Gestern trafen 1.292 Menschen mit 26 verschiedenen Booten ein. Im Hotspot der Insel befinden sich derzeit 2.069 Personen. Analyse Streitthema Migration: Die Spannungen in der EU nehmen zu Das Rettungsschiff "Ocean Viking", das vor der libyschen Küste am Dienstag 86 Menschen in Seenot gerettet hat, ist in Richtung Bari unterwegs. Ihr Schiff sei auf dem Weg nach Europa untergegangen, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mit Sitz im südfranzösischen Marseille mit. Die Geretteten, die überwiegend aus Gambia und dem Senegal stammten, seien dehydriert, erschöpft und hätten Verbrennungen durch Treibstoff. Nach vorherigen Angaben des italienischen Innenministeriums vom Dienstag erreichten in diesem Jahr bisher 61.000 Flüchtlinge das Land auf dem Seeweg. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 27.000 gewesen. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) werden rund 1.700 Menschen vermisst, die seit Jahresbeginn versuchten, das Mittelmeer zu überqueren. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 1.417 Asylsuchende gewesen. Mehr zum Thema – Die Türkei ist eine tickende Migrationsbombe

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.