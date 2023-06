Bordeaux: 73-Jährige und Enkelin in Hauseingang brutal angegriffen

Der Angriff durch einen Unbekannten auf eine Frau und ihre Enkelin erfolgte am Montag auf offener Straße. Die Attacke wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen.

© Bildschirmabzug Twitter

In Bordeaux, dem Zentrum der berühmten Weinbauregion im Südwesten Frankreichs, ist es am Montag zu einem brutalen Angriff auf eine 73-Jährige und ihre minderjährige Enkelin gekommen. Eine Überwachungskamera filmte den Überfall aus nächster Nähe. Die Frau und das Mädchen standen am Eingang ihres Wohnhauses, als sich ihnen ein unbekannter Mann näherte. Die Frau bemerkte den Mann und ging mit ihrer Enkelin zurück ins Haus, doch der Mann folgte ihnen und warf die Frau und ihre Enkelin brutal auf die Straße. Anschließend ergriff er die Flucht. Bordeaux 🇫🇷Frankreich gestern: pic.twitter.com/UKGnzrmCLp — SILBER-FRAU (@SILVERF26971227) June 20, 2023 Die Präfektur bestätigte am Dienstag den Angriff und gab an, dass die Auswertung des Videos durch die Polizei sowie die Aussage eines Zeugen zur Festnahme und Inhaftierung eines Verdächtigen geführt hätten. Zu der angegriffenen Frau wurde mitgeteilt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht worden sei, sich aber nicht in Lebensgefahr befinde. Weiter hieß es, man verurteile diese unerträgliche Tat und wolle, dass sie so schnell wie möglich aufgeklärt werde. Mehr zum Thema – Messerattacke in Frankreich: Mindestens acht Kleinkinder verletzt

