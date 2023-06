Weißrussland führt chemische Kastration für Pädophile ein

Die weißrussische Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass Änderungen am Strafgesetzbuch vorbereitet wurden, die eine Zwangsbehandlung von Pädophilen vorsehen. Der Algorithmus für die Behandlung sieht auch die chemische Kastration vor.

Quelle: Gettyimages.ru © MagMos

In Weißrussland wurde ein klinisches Protokoll genehmigt, das einen Algorithmus für die Behandlung von Pädophilie, einschließlich der chemischen Kastration, enthalte, teilte die weißrussische Generalstaatsanwaltschaft mit. Ebenfalls genehmigt wurde ein Plan zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch sowie ein Mechanismus für die Rehabilitierung von Opfern sexueller Gewalt. Erdoğan wirft seinem Oppositionsgegner vor, "pro-LGBT" zu sein Wie der Pressedienst der Behörde berichtet, unterstützte Präsident Lukaschenko die Ideen, die "Propaganda" von nichttraditionellen sexuellen Beziehungen, Geschlechtsumwandlung, Pädophilie und der freiwilligen Kinderlosigkeit zu bestrafen, verpflichtenden Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche einzuführen und die Kontrolle von Sexualstraftätern zu verstärken. Nach Angaben des weißrussischen Innenministeriums wurden im Jahr 2022 über 800 Minderjährige Opfer von sexuellem Missbrauch. Die meisten Opfer (80 Prozent) sind Mädchen. In Russland droht bei Pädophilie lebenslange Haft. Die chemische Zwangskastration (Unterdrückung des Sexualtriebs durch Medikamente) von Personen, die wegen Pädophilie verurteilt wurden, wird schon seit vielen Jahren diskutiert. Die Sprecherin des Föderationsrates, Walentina Matwijenko, schlug im vergangenen Januar die chemische Kastration vor, der erste stellvertretende Sprecher des Föderationsrates, Andrei Turtschak, die physische Kastration. Mehr zum Thema - Spätes Schmerzensgeld ‒ Missbrauchsopfer erhält vom Erzbistum Köln 300.000 Euro

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.