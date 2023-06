Westliche Medien: Russland hat seine Taktik auf ukrainischem Schlachtfeld verbessert

The New York Times berichtet über die veränderte Taktik Russlands auf dem Schlachtfeld. Moskau habe "seine Verteidigung, Artilleriekoordination und Luftunterstützung verbessert", was es zu einem stärkeren Gegner machen dürfte, insbesondere in der Verteidigung.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Russland habe seine Taktik auf dem Schlachtfeld geändert und in Vorbereitung auf eine ukrainische Gegenoffensive die Disziplin, Koordination und Luftunterstützung verbessert, schrieb die Zeitung The New York Times (NYT) unter Berufung auf Interviews mit 17 ukrainischen Soldaten, Kriegsgefangenen, Offizieren, ausländischen Söldnern und westlichen Beamten. Ein ukrainischer Soldat sagte dem Nachrichtenmagazin: "Ich habe noch nie so viel Feuer aus so vielen Stellungen gesehen." Insbesondere in der Schlacht um Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) hätten die russischen Truppen ein "hohes Maß an Geschick und Ausrüstung" bewiesen, schrieb die New York Times (NYT). Die Schlacht sei "Teil einer geduldigen, disziplinierten Operation", die zeigen würde, dass das russische Militär aus seinen Fehlern lernt. Russland hatte die Einnahme von Artjomowsk Ende Mai bekannt gegeben und danach von mehreren Versuchen ukrainischer Truppen berichtet, die Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Russische Panzerkonvois würden nicht mehr in Gebiete eindringen, in denen sie schnell beschädigt oder zerstört werden könnten, die Truppen würden häufiger Drohnen einsetzen und "Sondierungsangriffe" durchführen, nannte die Zeitung Beispiele für die Änderung der Taktik. Meinung Alle wollen Frieden – und Deutschland zieht in den Krieg Die ukrainischen Truppen, die ihre Gegenoffensive gestartet haben, seien dank westlicher Waffenlieferungen gut bewaffnet, aber Moskau habe "seine Verteidigung, Artilleriekoordination und Luftunterstützung verbessert", so die NYT. Diese Verbesserungen würden Russland wahrscheinlich zu einem stärkeren Gegner machen, vor allem in der Verteidigung, wo es seine Stärken ausspielt, so westliche Beamte. Anfang Juni meldete das russische Verteidigungsministerium eine Offensive der Ukraine, die nach Angaben des Ministeriums eingedämmt wurde. Am 9. Juni erklärte Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit russischen Militärkorrespondenten, dass die ukrainischen Streitkräfte eine Gegenoffensive gestartet hätten, aber "der Feind in keinem der Gebiete erfolgreich gewesen" sei. Er sagte, dass "Russland zehnmal weniger Opfer zu beklagen hat als die Ukraine". Ihm zufolge habe Kiew bei den Angriffen bis zu 30 Prozent der vom Westen gelieferten militärischen Ausrüstung verloren, während sich die russischen Verluste auf 54 Panzer beliefen, von denen einige geborgen werden konnten. Der ukrainische Staatschef Wladimir Selenskij behauptete am nächsten Tag, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Offensive seien. In dieser Woche räumte er ein, dass die ukrainischen Truppen auf sehr ernsthaften Widerstand stießen. Michail Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidialamtes, behauptete seinerseits, die ukrainischen Streitkräfte hätten noch keine Gegenoffensive gestartet, sondern führten "Tests" durch, die es ihnen ermöglichten, "voranzukommen". Auch westliche Vertreter räumten ein, dass die Offensive der ukrainischen Streitkräfte äußerst schwierig sei, während die russischen Truppen sich geschickt verteidigten, berichtete die BBC. Mehr zum Thema – Putins Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs zum Ukraine-Konflikt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.