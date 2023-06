Frieden in naher Zukunft unwahrscheinlich: Russische Experten über Offensive der Ukraine

Vom Verlauf des Konflikts in der Ukraine, und der sogenannten Offensive Kiews, gibt es widersprüchliche Berichte. Hier geben sechs russische Experten ihre Standpunkte zum Verlauf der Kiewer Gegenoffensive und was sie für die Zukunft dieses Konflikts bedeuten könnten.

Von der Front kommen widersprüchliche Informationen über die lang erwartete und vielbeschworene Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine (AFU). Einigen Berichten zufolge hatte die Kiewer Armee auf dem Schlachtfeld keinen großen Erfolg.

Hier beurteilt eine Gruppe führender russischer Analysten, was wir – etwa zwölf Tage nach Beginn der Operation – über die aktuelle Situation wissen.

Sergei Chrapatsch, Sicherheitsexperte, Reserveoffizier des Föderalen Sicherheitsdienstes der Russischen Föderation:

"Zum jetzigen Zeitpunkt, wo die ukrainische Armee (AFU) ihren Hauptschlag noch nicht ausgeführt hat, ist es sinnlos, Vermutungen anzustellen. Krieg ist eine ziemlich exakte Wissenschaft. Wenn es der AFU aufgrund von Angriffen in mehrere Richtungen gelingt, Schwachstellen in der Verteidigung der russischen Armee zu finden und einen durchbrechenden Angriff zu lancieren, sehe ich keine wirklichen Aussichten auf eine Lösung des Konflikts. Die Ukraine strebt die Rückeroberung ihrer Gebiete innerhalb der Staatsgrenzen von 1991 an, aber Frieden wird höchstwahrscheinlich erst nach der Festlegung der ab März 2022 festgelegten Grenzen oder Ähnlichem möglich sein. Unterdessen macht es das beträchtliche militärische Potenzial beider Seiten unmöglich, den Konflikt zum jetzigen Zeitpunkt einfach einzufrieren."







Oleg Iwanow, Leiter des Zentrums zur Beilegung sozialer Konflikte in Moskau:

"Natürlich ist es noch zu früh, um zu sagen, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist. Dies ist erst der Anfang – die AFU verfügt über große Vorräte an westlicher Militärausrüstung, und es wird einige Zeit dauern, diese zu zerstören. Darüber hinaus glaube ich, dass das Bündnis auf dem NATO-Gipfel am 15. Juni beschließen wird, die Militärhilfe für die Ukraine zu erhöhen und sie möglicherweise mit F-16-Kampfflugzeugen, noch mehr Panzern und Langstreckenraketen auszustatten. Daher ist in naher Zukunft damit zu rechnen, dass die AFU ihre Versuche, die Frontlinie zu durchbrechen, verstärken wird. Andernfalls werden Kiews Chancen, Russland bis zum Herbst "zurückzudrängen", nahezu bei null liegen."

Grigori Sarbayew, Gründer der Anwaltskanzlei Sakonowed:

"Der Konflikt wird nicht eingefroren. Wirtschaftlich gesehen ist das Gebiet, das einst die Ukraine war, wie ein Drogenabhängiger, der seine Droge – den Krieg – auf Kosten neuer "Dosen" in Form westlicher Kredite bekommt. Die Ukraine hat nichts Eigenes. Das Waffenangebot wird zunehmen und die Waffen werden moderner. Für die Ukraine bedeutet Aufhören den Tod, denn der Westen investiert riesige Summen in das Land. Tatsächlich wird die Weltordnung durch diesen Konflikt neu aufgebaut."

Petr Bytschkow, Kandidat der psychologischen Wissenschaften und außerordentlicher Professor, Abteilung für politische Psychologie an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg:

"Die Situation ist schwierig, der Feind geht in mehreren Richtungen entschlossen vor, nicht nur an der Front. Die Verteidigung in Richtung Saporoschje war eine unangenehme Überraschung für die AFU, aber wir sollten mit ebenso breiten Angriffen in andere Richtungen rechnen. Die Ukraine verfügt wegen des Zuflusses ausländischer Söldner weder über begrenzte personelle Ressourcen noch über begrenzte finanzielle Mittel. Meiner Einschätzung nach ist Frieden in naher Zukunft unwahrscheinlich."

Michail Neischmakow, Direktor für analytische Projekte bei der Agentur für politische und wirtschaftliche Kommunikation:

"Kürzlich sagte sowohl der Pressesprecher des Präsidenten der Russischen Föderation, Dmitri Peskow, als auch ein Berater des Büros des Präsidenten der Ukraine, Michail Podoliak, dass sie keine Grundlage für Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew sehen. Natürlich zeigt die globale Erfahrung, dass die Konfliktparteien in der aktiven Phase der Feindseligkeiten eher nicht über einen schnellen Übergang zu Dialog und Kompromissen sprechen – unter anderem, um eine Demotivierung ihrer Truppen zu vermeiden. Allerdings könnten westliche Staats- und Regierungschefs darauf hoffen, dass die aktiven Feindseligkeiten zumindest bis zum offiziellen Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs in Russland im nächsten Jahr andauern, um Druck auf den Kreml auszuüben. Beispielsweise deuten die jüngsten Äußerungen von Joseph Biden über seine "optimistische Haltung" und über eine Unterstützung der Ukraine "solange es nötig ist" indirekt darauf hin, dass die USA mit einer Fortsetzung des Konflikts rechnen."

Sergei Belokonew, Politikexperte, Direktor des Instituts für Globale Studien der Finanzuniversität unter der Regierung der Russischen Föderation:

"Es gibt Anlass zur Sorge, dass die strategische Initiative in den Händen des Feindes liegt. In den vergangenen Tagen ist es der Ukraine gelungen, einige Kilometer durch unsere Stellungen einzudringen. Obwohl unsere Armee derzeit mit der Verteidigung beschäftigt ist, nimmt sie eine vorteilhaftere Position ein. Aber die Befreiung dieses Territoriums der Russischen Föderation ist sowohl politisch als auch rechtlich eine wichtige Aufgabe. Ich spreche von der kurzfristigen Perspektive. Wenn wir auf lange Sicht einen erheblichen Teil der Ukraine von der NATO und den ukrainischen Nazis besetzt lassen, riskieren wir jeden Moment die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten."

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Russisch auf dem Telegramkanal Nezygar veröffentlicht.