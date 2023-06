Schottland: Ex-Regierungschefin Sturgeon festgenommen

Die langjährige schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon ist am Sonntag festgenommen worden. Britische Medien berichten, dass sie im Zusammenhang mit einer Spendenaffäre der schottischen Regierungspartei SNP unter Verdacht stehe.

Quelle: Gettyimages.ru © Andrew Milligan/PA Images

Schottlands Ex-Regierungschefin Nicola Sturgeon ist am Sonntag im Zusammenhang mit Ermittlungen zu den Parteifinanzen der Schottischen Nationalpartei SNP festgenommen worden. Die schottische Polizei bestätigte die Festnahme einer 52-jährigen Frau, den Namen nannte sie nicht. Wie die Polizei ebenfalls mitteilte, gelte die 52-Jährige als Verdächtige im Ermittlungsverfahren bezüglich der Finanzierung der schottischen Regierungspartei SNP. Aus nichtoffiziellen Quellen wurde bekannt, dass Sturgeon in Absprache mit der Polizei an einem Gespräch teilgenommen hat, bei dem sie überraschend festgenommen wurde. Sie würde mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten. Eine Sprecherin der SNP erklärte, dass man sich während der laufenden Ermittlungen nicht weiter äußern wird, aber ebenfalls mit den Behörden kooperiere. "Ein gutes Zeichen" – Schottisches Parlament ernennt ersten asiatisch-muslimischen Premierminister Bei den seit 2021 laufenden Ermittlungen geht es um eine mögliche Zweckentfremdung von Spenden in Höhe von knapp 667.000 Pfund (rund 780.000 Euro), die für die Unabhängigkeitskampagne der SNP gespendet wurden. In dem Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2014 stimmte die Mehrheit der Schotten für einen Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich. Die SNP strebte ein weiteres Referendum an, doch das Oberste Gericht in London entschied, dass eine solche Abstimmung nur mit Zustimmung der britischen Regierung abgehalten werden darf. Bereits im April waren der Ehemann von Nicole Sturgeon, Peter Murrell, und SNP-Schatzmeister Colin Beattie festgenommen worden. Beide kamen später wieder frei, ohne dass Anschuldigungen gegen sie erhoben wurden. Murrell war fast 25 Jahre lang Generalsekretär der SNP. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Polizisten auch Sturgeons und Murrells gemeinsames Haus. Sturgeon, die seit 2014 regiert hatte, kündigte Mitte Februar nach mehr als acht Jahren überraschend ihren Rückzug von der Parteispitze an. Sie verwies besonders auf die körperlichen und psychischen Belastungen des Jobs. Neuer Partei- und Regierungschef ist seit Ende März Sturgeons Vertrauter, der 38-jährige Humza Yousaf. Mehr zum Thema – Schottische Regierungschefin Sturgeon kündigt Rücktritt an

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.