Kommissarischer Chef des Gebiets Cherson: Ukrainische Streitkräfte beschießen Notunterkünfte

Der Leiter des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, hat den ukrainischen Beschuss von Notunterkünften mit Storm-Shadow-Raketen gemeldet. Ihm zufolge wurde ein Hotel im Ferienort Schelesny Port zerstört, eine Frau kam ums Leben. Zuvor hatte er über zwei Tote beim Beschuss in Golaja Pristan berichtet.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Das ukrainische Militär hat am Morgen des 10. Juni Angriffe auf provisorische Unterkünfte auf der Arabat-Nehrung durchgeführt. Dabei soll eine Frau getötet worden sein. Dies teilte der kommissarische Leiter des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, mit. Vorläufigen Berichten zufolge wurden die Angriffe mit Storm-Shadow-Raketen durchgeführt, die von London an Kiew geliefert wurden, schrieb Saldo auf seinem Telegram-Kanal. Außerdem sei bei dem nächtlichen Beschuss des Ferienortes Schelesny Port das Hotel Positiv zerstört worden, fügte der kommissarische Leiter des Gebiets hinzu. Er veröffentlichte auch Bild- und Videomaterial zu den verursachten Schäden. Die Arabat-Nehrung ist ein langer, schmaler Landstreifen, der an die Insel Krjatschina angrenzt, und befindet sich im nordöstlichen Teil der Halbinsel Krim. Das Vereinigte Königreich hatte Mitte Mai die Lieferung von Storm-Shadow-Raketen an die Ukraine bestätigt. Seitdem berichteten die Behörden in den Gebieten LVR, DVR, Saporoschje und Cherson wiederholt über Angriffe mit dieser Munition. Evakuierung nach Staudamm-Sprengung: "Für uns ist das eine Katastrophe" Am 9. Juni hatte Saldo bereits über den Beschuss eines Pionierlagers im Gebiet Cherson mit drei Storm-Shadow-Raketen berichtet. Ihm zufolge wurde ein Geschoss von einem Luftabwehrsystem abgeschossen, während die beiden anderen die Einrichtung trafen. Am 6. Juni brach der Damm des Kachowka-Wasserkraftwerks, woraufhin enorme Wassermassen aus dem Kachowka-Stausee austraten. Das Überschwemmungsgebiet umfasst Siedlungen auf beiden Seiten des Dnjepr, von denen das rechte Ufer unter der Kontrolle Kiews ist, während das linke Ufer von Moskau kontrolliert wird. Beide Seiten haben Evakuierungsmaßnahmen angekündigt. Moskau machte Kiew für den Vorfall verantwortlich. Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte, das Ziel solcher Aktionen sei es, eine Offensive der russischen Armee in diesem Frontabschnitt zu verhindern. Das Ermittlungskomitee eröffnete ein Strafverfahren wegen Terrorismus. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij behauptete seinerseits, dass Russland in den Vorfall verwickelt sei. Am 8. Juni besuchte er Cherson. Auch eine Reihe westlicher Politiker machte Moskau für den Vorfall verantwortlich. Bis zum Abend des 8. Juni seien fünftausend Menschen aus den von Russland kontrollierten Gebieten evakuiert worden, sagte Saldo. Bei einem Raketenangriff auf eine Evakuierungszone in Polaja Pristan wurden sieben Menschen, darunter zwei Zivilisten, getötet. Mehr zum Thema - Peskow: Räumung in Cherson findet unter "barbarischem Beschuss" durch Ukraine statt

