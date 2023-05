Szijjártó: Ungarn und Serbien werden wegen Unterstützung des Friedens in der Ukraine angegriffen

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó erklärte, dass Ungarn und Serbien vom internationalen liberalen Mainstream angegriffen werden, weil diese Länder Frieden in der Ukraine wollen. Ihm zufolge verteidigen sie lediglich ihre nationalen Interessen.

Quelle: Gettyimages.ru © Omer Taha Cetin/Anadolu Agency

Ungarn und Serbien werden von liberalen Kräften angegriffen, weil die Länder Frieden in der Ukraine wollen und ihre nationalen Interessen verteidigen. Dies beklagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó im Rahmen einer Kundgebung zur Unterstützung der serbischen Regierungspartei in Belgrad, berichtete die Zeitung Magyar Nemzet. Budapest und Belgrad, so Szijjártó, würden vom "internationalen liberalen Mainstream" angegriffen. Er sagte: "Warum greifen sie uns an? Weil wir, Ungarn und Serben, für uns und unsere nationalen Interessen eintreten, und wir können das tun, weil wir starke Führer haben. Sie greifen uns an, weil wir Frieden in der Ukraine wollen. Sie greifen uns an, weil wir an den Werten unserer Familie festhalten und uns weigern, uns Außenseitern zu unterwerfen." Orbán: "Ich kümmere mich um mein eigenes Land, ich stehe für Ungarn" Ungarn hat sich seit dem Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine wiederholt geweigert, die europäischen Sanktionen gegen Moskau zu unterstützen. Insbesondere lehnte Budapest Ende Mai Beschränkungen gegen die russische Atomenergie ab. Das Land werde keine Sanktionen in diesem Bereich akzeptieren oder unterstützen, da dies die Sicherheit der ungarischen Energieversorgung gefährden würde, sagte Szijjártó. Gleichzeitig schloss der Außenminister nicht aus, dass die EU dennoch Druck auf Ungarn ausüben werde, um die Verabschiedung neuer Sanktionen zu ermöglichen und einen Beitritt der Ukraine zur EU nicht zu gefährden. Serbien hat nach dem Beginn der Sonderoperation keine Sanktionen gegen Russland verhängt. Wie der Präsident des Landes, Aleksandar Vučić, betonte, ist die Frage, ob sich Serbien den internationalen Sanktionen gegen Russland anschließt, ein wichtiges Thema für westliche Vertreter, die die Republik besuchen. Sie fordern ständig, dass Belgrad Sanktionen gegen Moskau verhängen solle, so das serbische Staatsoberhaupt. Vučić hat immer wieder öffentlich bezweifelt, dass Serbien in der Lage ist, für lange Zeit Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Wegen dieser Haltung habe Belgrad Verbündete verloren und sei gezwungen gewesen, das Vorgehen Russlands in der Ukraine bei der UNO zu verurteilen, sagte er. Gleichzeitig betonte Vučić, dass er nicht der Ansicht sei, dass Serbien Russland etwas schuldig sei. Mehr zum Thema - Neue Eskalation in Serbien – NATO-Interessen in der Region

