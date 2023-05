Bulgarien untersagt Inhabern ungeöffneter Doppel- oder Mehrfachschengenvisa die Einreise

Bulgarien lässt keine Touristen mit Doppel- oder Mehrfachschengenvisa einreisen, die seither kein anderes Schengenland besucht haben. Im April stellten die Behörden der bulgarischen Republik für vierzehn Tage keine Mehrfachvisa für Russen mehr aus.

Quelle: Sputnik © Witali Arutjunow

Inhaber eines Schengenvisums für die doppelte oder mehrfache Einreise können nur dann nach Bulgarien einreisen, wenn sie es zuvor für ein anderes Schengenland benutzt haben. Diese Regelung wurde Mitte April vom Ministerrat der bulgarischen Republik verabschiedet und trat am 23. April in Kraft. Visa, die von Zypern und Rumänien ausgestellt werden, die nicht Teil des Schengener Abkommens sind, müssen zuvor in dem ausstellenden Land verwendet werden. Bulgarien gehört nicht zum Schengenraum, erlaubt aber die Einreise mit dieser Art von Visum. Analyse Verbindungsrausch zwischen Sofia und Skopje – Der Schuldige wird gesucht Diese Information wurde von der bulgarischen Botschaft im Vereinigten Königreich bestätigt. Man fügte hinzu, dass Schengenvisa den Aufenthalt in Bulgarien für die genehmigte Dauer des Aufenthalts erlauben, jedoch nicht mehr als drei Monate innerhalb eines Sechsmonatszeitraums ab dem Datum der ersten Einreise. Bulgarien hat Mitte April damit begonnen, Touristenvisa für die einmalige Einreise für 90 Tage an Russen auszustellen. Die bulgarische Botschaft in Moskau bestätigte dem Tourismusportal Tourdom, dass sie keine Mehrfachvisa mehr ausstellt, nannte aber keine Gründe. Am Ende desselben Monats nahm Bulgarien die Ausstellung von Mehrfachvisa wieder auf. Im vergangenen Jahr besuchten 126.000 Russen Bulgarien, im März waren es nach vorläufigen Angaben 6.400 Russen, die das Land besuchten. Mehr zum Thema - "So tötet man die bulgarische Landwirtschaft" – Bauernprotest gegen Getreideimporte aus der Ukraine

