Verbindungsrausch zwischen Sofia und Skopje – Der Schuldige wird gesucht

Eine Analyse von Marinko Učur

Der "Verbindungsrausch" zwischen Bulgarien und Nordmazedonien wird immer größer und die Kluft zwischen den beiden Nachbarländern immer tiefer. Abgeordnete des bulgarischen Parlaments drohen, Nordmazedonien erneut auf dem europäischen Weg zu blockieren. Die Spannungen nahmen am Vorabend des 4. Februar, dem Geburtstag des mazedonischen Revolutionärs Georgi Deltschew, den Sofia als "bulgarischen Revolutionär" betrachtet, zu. Das offizielle Bulgarien behauptet sogar, dass im Nachbarland, der ehemaligen jugoslawischen Republik, "Hass gegen Bulgarien und Bulgaren ausgebreitet wird und dass im Land falsche Aussagen über die Vergangenheit Bulgariens verbreitet werden".

"Der russische Einfluss führt in Bulgarien derzeit zu Spannungen" – zu diesem Schluss kommt der Sicherheitsrat des Präsidenten Nordmazedoniens, der feststellt, dass ein "Hybridkrieg" gegen das jüngste balkanische NATO-Mitglied geführt wird. Die oppositionelle nationale Partei VMRO-DPMNE ist entschlossen, die mazedonische nationale Identität zu wahren, die in Bulgarien oft durch Behauptungen, Mazedonier seien eigentlich Bulgaren, infrage gestellt wird. Daher kündigen sie Protestkundgebungen an, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit gegen die zunehmenden bulgarischen Bestrebungen in Nordmazedonien zu mobilisieren. Hristijan Mickoski, der Vorsitzende dieser Partei, behauptet, dass die derzeitige mazedonische Regierung von Ministerpräsident Dimitar Kovačevski alle roten Linien überschritten und den Bulgaren alles gegeben habe, was sie wollten.

"Es ist völlig unklar, warum sich jene dem 'Kalten Krieg' ähnliche Beziehungen zwischen Nordmazedonien und Bulgarien abgekühlt haben, weil diese Regierung allen Forderungen der bulgarischen Seite nachgegeben hat. Heute werden von unserem östlichen Nachbarn Kritiksalven geliefert, und es ist, als wolle jemand die europäische Integration unseres Landes bewusst politisieren", beklagte sich der nordmazedonische Politiker gegenüber Reportern.

Gute Kenner der Lage in diesem ehemaligen Mitglied der ehemaligen jugoslawischen Föderation haben die früheren mazedonisch-bulgarischen Meinungsverschiedenheiten nicht übersehen, die oft identitätsstiftender Natur in Form der Aneignung einiger mazedonischer historischer Persönlichkeiten durch Bulgarien waren. Historiker behaupten, dass Georgi Deltschew der Anführer einer revolutionären Organisation war, die vor allem eine probulgarische Politik führte und deshalb das heutige Nordmazedonien als integralen Bestandteil des bulgarischen Nationalraums behandelte. Aber in der Zwischenzeit wurden die mazedonische nationale Identität und das nationale Bewusstsein stärker, wodurch sich dieses Land deutlich von seinen bulgarischen Nachbarn abgrenzt. Dies war im ehemaligen kommunistischen Jugoslawien besonders ausgeprägt, da angenommen wird, dass die Mazedonier einen bloßen Mythos um die Rolle von Deltschew geschaffen haben, der in den späten vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts entstand, als Deltschew zum Symbol des mazedonischen nationalen Kampfes wurde.

"Deltschew war ein Bulgare, der keine besonderen Verdienste für den Kampf des mazedonischen Volkes hat", sagte der ehemalige mazedonische kommunistische Funktionär Lazar Koliševski einst, als dieses Land eine der sechs Republiken in der ehemaligen jugoslawischen Föderation war.

Dennoch wird eine viel größere Zahl von Bürgern in Nordmazedonien die Position verteidigen, dass Deltschew Mazedonier war, und es ist offensichtlich, dass die Feier des Geburtstages dieser Person am 4. Februar die Spaltungen in der mazedonischen Gesellschaft weiter vertiefen wird. Während dieser Zeit hält das offizielle Sofia an seiner früheren Position fest, die im nationalen Parlament bekräftigt wurde, dass "Skopje sich mit der Sicherheit der bulgarischen Minderheit befassen sollte, und das Gedenken am 4. Februar wird auch in diesem Zusammenhang gesehen", kündigte Nikolay Milkov, der Minister für auswärtige Angelegenheiten Bulgariens, an.

Meinung Die EU im Kampf um die dominante Rolle auf dem Westbalkan

Wie sich die jüngste Eskalation der politischen Spannungen auf die Frage der mazedonischen EU-Beitrittsbestrebungen auswirken wird, bleibt eine große Unbekannte, wenngleich Bulgarien unter Androhung eines Vetos die Änderung der Verfassung Nordmazedoniens und die Verleihung des Minderheitenstatus an die Bulgaren fordern, obwohl sich nach der letzten Volkszählung nur 3.504 Bürger als Bulgaren deklariert haben.

Unklar bleibt, warum Russland als Verursacher der aktuellen Spannungen zwischen zwei Völkern und zwei Staaten genannt wird und in welcher Weise Moskau an jahrzehntelangen Missverständnissen schuld ist, was in den Tagen zuvor in Skopje mehrfach wiederholt wurde und eine Reaktion der Botschaft der Russischen Föderation in dieser Stadt auslöste:

"Die russische Botschaft in Skopje hat die Behauptungen des Außenministers von Nordmazedonien, Bujar Osmani, dass Russland an der Aufrechterhaltung des Konflikts auf dem Balkan, einschließlich des Konflikts zwischen Nordmazedonien und Bulgarien, interessiert sei, als unbegründet zurückgewiesen. Wir handeln stets in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Uns interessiert der Wohlstand und das friedliche Zusammenleben ausnahmslos aller Länder der Region, mit deren Völkern wir jahrhundertealte freundschaftliche Beziehungen pflegen", betont die russische Botschaft in Skopje und weist Vorwürfe einer Einflussnahme Moskaus auf Missverständnisse zwischen den beiden Nachbarstaaten zurück.

Mehr zum Thema - "Großer Schritt Richtung EU" für sechs Westbalkanländer – Baerbock