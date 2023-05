Warschau: Russischer Botschafter an Kranzniederlegung zum Tag des Sieges gehindert

Der russische Botschafter in Polen Sergei Andrejew wurde das zweite Jahr in Folge daran gehindert, Kränze am sowjetischen Kriegsdenkmal in Warschau niederzulegen. Letztes Jahr war Andrejew mit roter Farbe besprüht worden, in diesem Jahr blockierte die Menge den Gang.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Menschen auf einem Gedenkfriedhof in Warschau hinderten den russischen Botschafter Sergei Andrejew daran, Kränze im Gedenken an die Soldaten niederzulegen, die für die Befreiung Polens vom Faschismus gestorben waren. Eine Person verlangte auch, dass er das St.-Georgs-Band abnimmt. The Russian ambassador to Poland was not allowed to lay flowers at the memorial cemetery to the Soviet liberators in Warsaw. pic.twitter.com/NgIg0jid4w — Spriter (@Spriter99880) May 9, 2023 Der russische Diplomat sagte, er sei nicht verletzt worden, und bezeichnete den Vorfall als einen Skandal und einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung. Er erklärte: "Sie können sehen, dass es eine klare Absprache war und die Polizei uns umzingelt hat, ohne dass die Demonstranten ihre Hände und Füße ausstrecken konnten." Laut Andrejew fragte er einen ranghohen Polizeibeamten, ob das, was geschah, dem Buchstaben des Gesetzes entspreche. Der Botschafter sagte: "Er erklärte uns, dass es sich um eine offizielle Veranstaltung handelte, die vom Bürgermeisteramt genehmigt worden war. Und er bat uns zu erwägen, uns zu entfernen und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt zu kommen." Der russische Diplomat schloss: "Natürlich ist es unangenehm, aber es wird uns nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Was auch immer unsere Gegner an Provokationen vorbringen, dies wird immer unser Fest sein, dies ist unser Sieg und der Sieg wird immer unser sein." Vertreter der russischen Botschaft in Polen legen am 9. Mai traditionell Kränze auf dem Kriegsdenkmalfriedhof für sowjetische Soldaten in Warschau nieder. Auch in diesem Jahr will die diplomatische Vertretung nach eigenen Angaben nicht auf diese Veranstaltung verzichten. Polnischer Innenminister findet Angriff auf russischen Botschafter "verständlich" Als Andrejew und eine Gruppe russischer Diplomaten vor einem Jahr auf dem Soldatenfriedhof angekommen waren, waren sie von einer Gruppe von Personen mit ukrainischen und polnischen Fahnen empfangen worden. Diese hatten den russischen Botschafter mit einer roten Flüssigkeit bespritzt und ihn daran gehindert, Blumen am Denkmal niederzulegen. Er hatte die Veranstaltung verlassen und später berichtet, er sei mit rotem Sirup übergossen worden. Der polnische Innenminister Mariusz Kamiński hatte daraufhin behauptet, die Emotionen derjenigen, die den russischen Botschafter während der Zeremonie auf dem Warschauer Friedhof angegriffen hatten, seien "verständlich". Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa kommentierte den Vorfall mit den Worten, der Westen steuere auf eine Wiedergeburt des Faschismus zu. Sie merkte an: "Die Bewunderer des Neonazismus haben wieder einmal ihr Gesicht gezeigt, und es ist blutig." Mehr zum Thema - Beschlagnahme der russischen Botschaftsschule in Warschau: Moskau kündigt harte Konsequenzen an

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.