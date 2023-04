"Ich weiß, wie man schießt": Selenskij erklärt, warum er eine Waffe trägt

Der ukrainische Präsident hat erklärt, er würde es nicht zulassen, gefangen genommen zu werden. Einem ukrainischen Sender gegenüber behauptete er, letztes Frühjahr in Kiew bereit gewesen zu sein, zu kämpfen. Es gibt aber auch andere Berichte aus dieser Zeit.

© © YouTube / Kvartal 95 Studio

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat einem örtlichen Fernsehkanal gesagt, er und sein Stab würden eher kämpfend sterben, als zuzulassen, gefangen genommen zu werden, wären russische Truppen in den Anfangstagen des Konflikts in sein Kiewer Hauptquartier vorgedrungen. Analyse "Überhöhte Erwartungen" – Westen wird auf ein Scheitern der Gegenoffensive Kiews vorbereitet "Ich weiß, wie man schießt", sagte Selenskij in einem Interview, das am Samstag auf dem ukrainischen Kanal 1+1 erschien. Der ukrainische Staatschef erklärte, er trage eine Handfeuerwaffe, aber wies die Andeutung des Reporters zurück, er könnte die Pistole eingesetzt haben, um sich selbst zu töten, statt gefangen genommen zu werden. "Nein, nein, nein", sagte Selenskij. "Nicht mich selbst. Um zurückzuschießen, ganz klar." Selenskij erklärte, es wäre eine "Schande", wäre er von russischen Truppen gefangen genommen worden und verwies auf die Anfangsphase des Konflikts. Nachdem Moskau im Februar 2022 seinen Militäreinsatz gestartet hatte, behaupteten ukrainische Regierungsvertreter, dass russische Spezialkräfte versucht hätten, nach Kiew einzumarschieren und in das Hauptquartier des Präsidenten in der Bankowa-Straße vorzudringen. "Ich denke, wenn sie hereingekommen wären, in die Verwaltung, dann wären wir nicht hier", sagte Selenskij in dem Interview. "Niemand wäre gefangen genommen worden, denn wir hatten eine sehr gute Verteidigung vorbereitet ... wir wären bis zum Ende dortgeblieben." Selenskij sagte, einige seiner westlichen Partner hätten ihm geraten, aus Kiew zu fliehen, aber angeblich lehnte er einen US-Evakuierungsflug ab, um die Hauptstadt zu verteidigen. Analyse Bevölkerungsschwund und Schuldenberg – Ukrainische Wirtschaft steuert Richtung Katastrophe Nach Aussagen der Times verbrachten Selenskij und seine Mitarbeiter allerdings nach Ausbruch des Konflikts beinahe zwei Monate in einem Bunker statt der geplanten zwei Wochen. Die britische Zeitung schrieb, die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bunker waren so hoch, dass alle, die den Staatschef in den Untergrund begleiteten, eine besondere Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen mussten und ihnen untersagt wurde, irgendwelche Details über die Gestaltung des Bunkers, seine Lage, seine Einrichtung oder selbst das Essen, das sie erhielten, zu offenbaren. In den ersten Tagen des Konflikts sagte Russlands Präsident Wladimir Putin Berichten zufolge dem damaligen israelischen Premier Naftali Bennett, dass er nicht vorhabe, Kiew einzunehmen oder Selenskij zu töten. Der Kreml hat Bennetts Behauptung weder bestätigt noch dementiert. "Ich weiß, dass Selenskij bedroht war, in einem Bunker", berichtete Bennett von seinem Treffen mit Putin in Moskau im März 2022. Er erklärte, der russische Präsident habe ihm zugesichert, dass Selenskij kein Ziel sei. Bennett habe daraufhin "unmittelbar" Selenskij angerufen und ihm versichert, "Putin wird dich nicht töten." Nach Bennett "ging Selenskij zwei Stunden später in sein Büro und machte ein Selfie", mit dem der ukrainische Präsident erklärte: "Ich habe keine Angst." Mehr zum Thema - Selenskijs Zukunftsaussichten werden immer trüber

