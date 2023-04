Kiew kündigt Pachtvertrag mit russischer Botschaft

Die Stadt Kiew hat den Grundstückspachtvertrag mit der russischen Botschaft gekündigt und fordert die Regierung auf, deren Eigentum an die Ukraine zu übergeben. Russische Diplomaten hatten das Gebäude im vergangenen Februar verlassen.

Quelle: Sputnik

Der Kiewer Stadtrat hat einen Grundstückspachtvertrag mit der russischen Botschaft gekündigt, teilt Witali Klitschko, Bürgermeister der Hauptstadt, am Donnerstag mit. Die Verwaltung habe ihm zufolge auch an das Ministerkabinett des Landes appelliert, das Eigentum der diplomatischen Mission an den ukrainischen Staat zu übergeben. Das Botschaftsgelände, das sich in einem zentralen Stadtteil von Kiew befindet, ist seit Februar 2022 geschlossen, als Moskau sein verbliebenes diplomatisches Personal kurz vor Beginn des Krieges aus dem Land evakuierte. Russlands Außenministerium hat die Botschafterinnen der USA, Großbritanniens und Kanadas einbestellt Wladimir Dschabarow, Vizechef des Außenausschusses im russischen Föderationsrat, sagte, Moskau werde wahrscheinlich mit der Beschlagnahme des ukrainischen diplomatischen Eigentums reagieren. "Normalerweise sind die Maßnahmen symmetrisch", sagte er zur Agentur RIA Nowosti und fügte hinzu, dass die "Ukrainer völlig abtrünnig geworden sind". Er schloss aber nicht aus, dass das Botschaftsgebäude in Moskau bestehen bleiben könnte, "denn früher oder später werden die Beziehungen wiederhergestellt, und für dieses Regime, das uns gegenüber freundlich gesinnt sein wird, wird das Botschaftsgebäude bereitstehen". Ähnlich äußerte sich auch der stellvertretende Sprecher des Föderationsrates, Konstantin Kossatschow: "Dies ist ein Fall, in dem die Reaktion mindestens hundertprozentig spiegelgleich sein sollte. Und die russische Seite hat alle notwendigen Mittel dafür." Nach Kriegsbeginn hatte Kiew die diplomatischen Beziehungen zu Moskau abgebrochen. Das russische Außenministerium erklärte damals, dies sei nicht ihre Entscheidung, sondern "das logische Ergebnis der gezielten russophoben Politik der Kiewer Behörden". Mehr zum Thema - Australien nimmt Russland Land für den Bau einer Botschaft weg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.