Polen verspricht Lieferung von vier MiG-29-Flugzeugen an die Ukraine in den kommenden Tagen

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat versprochen, der Ukraine bald vier MiG-29-Kampfjets zu übergeben. Es gebe noch weitere MiG-Flugzeuge, die aber noch gewartet und vorbereitet werden müssten, erklärte Polens Präsident, ohne die Gesamtzahl zu nennen.

Quelle: Gettyimages.ru © Stringer

Polen wird der Ukraine in den nächsten Tagen vier MiG-29-Flugzeuge in voll funktionsfähigem Zustand übergeben, so der polnische Präsident Andrzej Duda laut der Zeitung Rzeczpospolita. Die anderen Flugzeuge müssen noch gewartet und vorbereitet werden, fügte er hinzu. Das Staatsoberhaupt erklärte, dass die MiG-29 immer noch zur Verteidigung des Landes beitrügen. Die polnische Luftwaffe verfügt derzeit über etwa ein Dutzend MiG-29, die Anfang der 90er Jahre aus den Beständen der DDR übernommen worden seien. Analyse Was bedeuten die Pläne Polens und der Slowakei, der Ukraine Flugzeuge zu schicken? Einen Tag zuvor hatte ein Vertreter der polnischen Regierung, Piotr Müller, bekannt gegeben, dass sich mehrere Länder bereit erklärt hätten, der Ukraine MiG-29-Kampfflugzeuge zu überlassen. Er kündigte an, die Zusammensetzung der Koalition werde in Kürze bekannt gegeben, ebenso wie die Anzahl der Flugzeuge, die übergeben werden sollen. Müller fügte hinzu: "Wir haben bereits klare Aussagen darüber, welche Staaten [der Koalition] angehören werden, aber wir haben vereinbart, dass sie diese Art von Entscheidungen zu einem geeigneten Zeitpunkt und nach entsprechenden Verfahren unabhängig voneinander bekannt geben werden." Anfang März kündigten die polnischen und slowakischen Behörden ihre Absicht an, MiG-29-Kampfjets an die Ukraine zu übergeben. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki behauptete, die Ukraine könne die Flugzeuge in den nächsten vier bis sechs Wochen erhalten. Präsident Duda fügte hinzu: "Ich bin sicher, dass die Ukraine bereit sein wird, sie sofort einzusetzen." Seiner Ansicht nach wird die Ukraine langfristig auf westliche Flugzeuge wie die F-16 umsteigen müssen. Das slowakische Verteidigungsministerium behauptete, es sei bereit, den ukrainischen Streitkräften zehn der elf MiG-29-Flugzeuge zu überlassen. Washington begrüßte die Entscheidung Polens und anderer Länder, der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, Russland werde auf die Waffenlieferungen an die Ukraine mit einer umfassenderen Nutzung seiner vorhandenen Fähigkeiten reagieren. Mehr zum Thema - "Krisenjet" F-35: Pentagon will alle Maschinen wegen Triebwerksproblem nachrüsten

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.