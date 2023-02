Polnischer General: Ukraine könnte über Atomwaffen verfügen

Seit Anfang der 1990er-Jahre besitzt die Ukraine offiziell keine Atomwaffen mehr. General Waldemar Skrzypczak, ehemaliger Kommandant der polnischen Landstreitkräfte, schließt jedoch nicht aus, dass die Situation in Wirklichkeit ganz anders aussehen könnte.

Quelle: Legion-media.ru © KAREN HOVSEPYAN

Anfang der 1990er-Jahre hatte sich die Ukraine bereit erklärt, ihre Atomwaffen im Rahmen internationaler Abkommen an Russland zu übergeben. Seitdem besitzt das Land offiziell keine derartigen Waffen mehr. General Waldemar Skrzypczak, der ehemals das Kommando über die polnischen Landstreitkräfte hatte, geht davon aus, dass Kiew dennoch Atomwaffen zur Verfügung haben könnte. Der Hörfunksender Radio ZET zitiert Skrzypczak mit den Worten: "Ich schließe nicht aus, dass die Ukraine Atomwaffen hat, denn die Ukrainer haben Atomkraftwerke, Wissenschaftler, Labors, Know-how. Sie haben also alles, um eine solche Waffe besitzen zu können. Tatsächlich wird heute niemand den Ukrainern verbieten, eine solche zu haben." Analyse Selenskij malt sich in München eine Welt zusammen Andere Experten stünden dieser Annahme sehr skeptisch gegenüber, hieß es weiter. Sie argumentierten, dass der Besitz von Atomwaffen auf längere Zeit nicht geheim gehalten werden könne. Der Sicherheitsexperte Marcin Samsel von der Hochschule für Verwaltung und Wirtschaft in Gdynia vertrete die Ansicht, dass Kiew solche Waffen zwar derzeit wahrscheinlich nicht habe, aber über Möglichkeiten verfüge, diese in naher Zukunft zu erwerben. Es reiche nicht aus, allein Atomwaffen zu besitzen, dafür brauche man auch Trägerraketen oder Flugzeuge, so Samsel. Und weiter: "Dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Ukraine zweifellos das Potenzial hat, eines Tages solche Waffen zu besitzen. Und das wissen auch die Russen." Als die Sowjetunion im Jahr 1991 zusammenbrach, übernahm die Ukraine einen erheblichen Teil ihres Atomwaffenarsenals. Im Budapester Memorandum von 1994 erklärte sich das Land jedoch bereit, diese Waffen an Russland zu überstellen. Das Dokument hatte unter anderem vorgesehen, dass die Ukraine auf den Besitz von Nuklearwaffen verzichtet und dafür Garantien für ihre Souveränität und die Achtung der bestehenden Staatsgrenzen genießt. In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz Ende Februar 2022 hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij eingeräumt, dass Kiew seine im Budapester Memorandum verankerten Verpflichtungen revidieren könnte. Mehr zum Thema - Gegen Russland: Klitschko zieht persönlich in den Krieg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.