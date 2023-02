Wasserpreise in England und Wales steigen am stärksten seit 20 Jahren

Ab April dieses Jahres werden die Einwohner von England und Wales um 7,5 Prozent mehr für Wasser zahlen. Obwohl die Erhöhung der Kosten die aktuelle Inflationsrate nicht überschreitet, werden viele Haushalte es noch schwerer haben, ihre Rechnungen zu bezahlen.

Quelle: www.globallookpress.com © Li Ying

Haushalte in England und Wales werden ab April 7,5 Prozent mehr für ihren Wasserverbrauch zahlen. Nach Angaben des Branchenverbands Water UK bedeutet dies einen durchschnittlichen Preisanstieg um 31 Pfund auf 448 Pfund pro Jahr. Als Grund für die Zunahme wurden die steigenden Energiepreise genannt, denn die Wasserversorger verbrauchen zwei Prozent allen Stroms in Großbritannien. Winterrezession: Konsum durch Teuerung stark gedrosselt Water UK betont jedoch, dass der Anstieg um 7,5 Prozent unterhalb der Inflationsrate liegen werde, die sich im November des vergangenen Jahres auf 9,3 Prozent und im Dezember auf 9,2 Prozent belief. Dadurch sollen die Wasserrechnungen billiger bleiben als vor zehn Jahren. Verbraucherschutzorganisationen warnen unterdessen, dass größere Haushalte sogar mit einem Anstieg um mehr als 31 Pfund konfrontiert sein könnten. Obwohl die höheren Kosten erst ab April auf die Verbraucher zukommen, wird damit gerechnet, dass jeder fünfte Haushalt in Großbritannien ernsthafte Schwierigkeiten mit der Bezahlung seiner Rechnungen bekommen könnte. Emma Clancy, die Leiterin des Verbraucherrats für Wasser (Consumer Council for Water), erklärte gegenüber dem britischen TV-Sender SkyNews, dass diese Preiserhöhung mehr Unsicherheit für die Haushalte bringe, wenn sie es ohnehin schwer hätten und nicht sicher sein könnten, die benötigte Hilfe zu bekommen. Nach Ansicht von Clancy benötigen einkommensschwache Haushalte dringend Unterstützung und langfristige Garantien, dass ihre Wasserrechnungen bezahlbar bleiben. In diesem Zusammenhang versicherte Water UK, dass bereits 200 Millionen Pfund an zusätzlicher finanzieller Hilfe für gefährdete Verbraucher bereitgestellt worden seien. Außerdem betonte die Behörde, dass die Wasserversorger unter keinen Umständen irgendjemandem den Anschluss an das Netz verweigern würden. Mehr zum Thema - Lebensmittelpreise unbezahlbar: Zahl der hungrigen Kleinkinder in Großbritannien steigt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.