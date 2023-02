Wien weist vier russische Diplomaten aus

Österreich erklärt vier in Wien tätige russische Diplomaten zu unerwünschten Personen. Sie hätten mit dem Diplomatenstatus unvereinbare Handlungen durchgeführt und müssen bis zum 8. Februar das Land verlassen, teilt das Außenministerium mit.

Quelle: Sputnik © Alexei Witwizki

Österreich hat vier russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Es handelt sich um zwei Diplomaten an der russischen Botschaft in Wien sowie zwei Mitarbeiter bei der Ständigen Vertretung Russlands bei den Vereinten Nationen. Die Diplomaten der russischen Botschaft hätten "mit ihrem diplomatischen Status unvereinbare Handlungen gesetzt", teilte das Außenministerium am Donnerstagmorgen mit. Die beiden anderen hätten "mit dem Amtssitzabkommen unvereinbare Handlungen gesetzt". Alle vier müssen das Bundesgebiet innerhalb einer Woche, bis zum 8. Februar, verlassen. Stellungnahme des österreichischen Außenministeriums betreffend vier russische Diplomaten in Wien pic.twitter.com/39MnRFx1tJ — MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023 Aus dem russischen Außenministerium in Moskau hieß es am Donnerstag, man werde auf den Schritt reagieren, berichtete die Agentur RIA Nowosti. Vergangenen April hatte Österreich bereits drei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Wien und einen Mitarbeiter des Generalkonsulats in Salzburg ausgewiesen. Mehr zum Thema - Georgisches Außenministerium bestellt ukrainischen Diplomaten nach Erklärung zu Russland ein

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.