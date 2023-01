Georgisches Außenministerium bestellt ukrainischen Diplomaten nach Erklärung zu Russland ein

Ein ukrainischer Diplomat wurde ins georgische Außenministerium vorgeladen. Der Behördenvertreter hatte gesagt, dass die Ukraine ihre Bürger aus Georgien evakuieren könnte, wenn die direkten Flugverbindungen mit Russland wieder aufgenommen würden.

Quelle: Sputnik © Stringer

Das georgische Außenministerium hat den ukrainischen Diplomaten Andrei Kassjanow vorgeladen, um Klarstellungen zu dessen Äußerungen über die georgisch-russischen Beziehungen zu erhalten, berichtete der Erste Kanal Georgiens unter Berufung auf das Außenministerium des Landes. Am Mittwoch hatte der russische Außenminister Sergei Lawrow die Hoffnung geäußert, dass die direkten Flugverbindungen mit Georgien bald wieder aufgenommen werden könnten. Kassjanow reagierte auf diese Erklärung mit der Aussage, dass die ukrainischen Behörden eine Evakuierung ukrainischer Staatsbürger aus Georgien nicht ausschließen würden, falls die Direktflüge mit Russland wieder aufgenommen würden. In einer Erklärung des georgischen Außenministeriums zu dieser Situation heißt es: "Der Diplomat wurde ins Ministerium vorgeladen, um seine Aussage zu klären. Andere Fragen der bilateralen Beziehungen zu ihm werden bei diesem Treffen nicht erörtert." Tiflis: Unterstützer fordern Freilassung von Ex-Präsident Saakaschwili Irakli Kobachidse, der Vorsitzende der regierenden Partei Georgischer Traum, bewertete die Erklärung Kassjanows als beschämend und traurig. Vor Journalisten sagte er, dass "die mögliche Wiederaufnahme der Flüge mit Russland nichts mit dem Zustrom von Russen nach Georgien zu tun hat". Weiter teilte Kobachidse mit, dass Tiflis die Wiederaufnahme von Direktflügen nach Georgien durch Russland begrüßen würde, da dies in der gegebenen Situation eine Erleichterung für die Bürger des Landes darstellen würde. Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili sprach sich ihrerseits gegen die Wiederaufnahme von Direktflügen mit Russland aus und forderte die Regierung stattdessen auf, den Aufenthalt von Russen im Land gesetzlich zu regeln. Mehr zum Thema - Angela Merkel: Weder Ukraine noch Georgien erfüllten Anforderungen für NATO-Beitritt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.