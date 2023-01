Verkehrsunfall in Prag: Führerloses Auto tötet Fußgängerin

In der tschechischen Hauptstadt ereignete sich am Montagmittag ein tragischer Verkehrsunfall. Ein führerloses Taxi setzte sich von alleine in Bewegung gesetzt und drückte eine Fußgängerin gegen eine Hauswand. Die junge Frau starb noch am Unfallort.

Quelle: AFP © MICHAL CIZEK

In Prag hat sich ein führerloses Taxi von alleine in Bewegung gesetzt und dabei eine Fußgängerin gegen eine Hauswand mit einer Schaufensterscheibe gedrückt. Die junge Frau starb noch am Unfallort. Der Unfall ereignete sich gegen Montagmittag in der tschechischen Hauptstadt Prag. Ein leeres Taxi hat sich aus noch unbekannten Gründen in einer abschüssigen Straße von alleine in Bewegung gesetzt, teilte die Polizei mit. Bei einer leichten Kollision mit einer Straßenbahn soll es zusätzlichen Schwung bekommen haben. Nach rund 100 Metern habe das Fahrzeug dann die Fußgängerin erfasst, sie gegen eine Hauswand gedrückt und eingequetscht. Tragická událost se stala před malou chvílí v ulici Myslbekova. Vozidlo se samovolně rozjelo a narazilo do procházející chodkyně, kterou přimáčklo ke zdi. Žena bohužel na místě svým zraněním podlehla. Případem se zabývají pražští kriminalisté.#policiephapic.twitter.com/MT5KUYV2tK — Policie ČR (@PolicieCZ) January 30, 2023 "Die Handbremse war wahrscheinlich nicht angezogen. Das Auto setzte sich in Bewegung, kollidierte mit einer Straßenbahn, von der es abprallte und dann eine Fußgängerin traf", sagte Polizeisprecherin Violeta Siřišťová. Nach ihren Angaben haben Rettungskräfte die 23-jährige Frau wiederbelebt, doch sie erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, um zu prüfen, warum das geparkte Auto losrollen konnte. Mehr zum Thema - Einbruch des Verkaufs von Elektroautos in Deutschland prognostiziert (rt/dpa)

