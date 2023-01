Schweiz will Weitergabe von Waffen an Ukraine erleichtern

In der Schweiz hergestellte Waffen sollen leichter weitergegeben werden können, fordert die Sicherheitspolitische Kommission des Schweizer Parlaments. Bern müsse seinen Beitrag zur europäischen Sicherheit leisten und die Ukraine stärker unterstützen, so die Parlamentarier.

Quelle: Legion-media.ru

In der Schweiz hergestellte Waffen sollen unter gewissen Umständen von anderen Ländern an kriegsführende Staaten weitergegeben werden dürfen. Das fordert die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, vor allem mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Der Nationalrat ist ist die große Kammer des Parlaments der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Meinung Buchauszug: Wolfgang Bittner über das WEF und den "großen Umbruch" Der Nationalrat hat an der Sitzung von Dienstag eine Motion sowie eine parlamentarische Initiative beschlossen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die parlamentarische Initiative sieht vor, dass die Nichtwiederausfuhr-Erklärung hinfällig wird, wenn die Wiederausfuhr des Kriegsmaterials in die Ukraine im Zusammenhang mit dem russisch-ukrainischen Konflikt erfolgt. Die Motion hat dasselbe Ziel, ist indes offener formuliert. Demnach soll die Nichtwiederausfuhr-Erklärung aufgehoben werden können, wenn sich die Wiederausfuhr auf eine Situation bezieht, in der der UNO-Sicherheitsrat oder die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Zweidrittelmehrheit einen Widerspruch zum völkerrechtlichen Gewaltverbot festgestellt hat. Die Kommissionsmehrheit argumentierte, die Schweiz müsse ihren Beitrag zur europäischen Sicherheit leisten und dementsprechend die Ukraine stärker unterstützen. Die Schweiz liefert zwar keine eigenen Waffen an die Ukraine, hatte aber auch Dänemark, Deutschland und Spanien untersagt, Kriegsmaterial aus Schweizer Produktion an Kiew weiterzugeben. Im Fall Deutschlands betraf das Verbot Munition für Gepard-Panzer, die Berlin Kiew abgeben wollte und Bern dafür gleich zweimal um Erlaubnis gebeten hatte. Doch der Schweizer Bundesrat hatte die Lieferung beide Male mit dem Verweis auf die Schweizer Neutralität sowie das Kriegswaffengesetz abgelehnt. Mehr zum Thema - Polen beantragt Genehmigung Deutschlands für die Lieferung von Leopard-Panzern an Kiew

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.