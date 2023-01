"Zeit nach Kaltem Krieg nicht verdaut" – Macron warnt vor der Zukunft Europas

Nach Ansicht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron muss sich Europa entscheiden, ob es frei oder ein "Vasall" Chinas oder der USA sein will. Das europäische Wirtschaftsmodell werde durch die direkten und indirekten Folgen des Ukraine-Konflikts "zutiefst beeinträchtigt".

Quelle: AFP © Ludovic Marin

Europa befinde sich wegen des Ukraine-Konflikts in einer "noch nie dagewesenen Krise", sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag während eines Staatsbesuchs in Spanien. Er fügte hinzu, dass sich der Kontinent entscheiden müsse, ob er frei sein oder völlig abhängig von den USA oder China werden wolle. Rien ne va plus: Streiks und Proteste legen Frankreich lahm In einem Interview mit der spanischen Zeitung El País führte der französische Staatschef weiter aus, das europäische Wirtschaftsmodell werde "durch die direkten und indirekten Folgen dieses Krieges zutiefst beeinträchtigt". In wirtschaftlicher Hinsicht werde die Welt durch die "Polarität" zwischen den USA und China bestimmt, und Europa müsse sich erst noch entscheiden, ob es "zum Vasallen eines der beiden werden" oder den Weg der Freiheit und Solidarität einschlagen wolle, so Macron. Auch wenn Europa bisher nicht in der Lage gewesen sei, diese Frage vollständig zu beantworten, laute die Antwort "ein wirtschaftlich, technologisch und militärisch souveränes Europa". Mit anderen Worten, ein wirklich mächtiges Europa", so der französische Präsident. "Kapitalismus in der Krise" Macron ist der Ansicht, dass die Krise, die Europa derzeit erlebt, auch darauf zurückzuführen sei, dass der Kontinent die Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges nicht vollständig "verdaut" habe. Die EU habe sich mit der Osterweiterung beeilt, weil sie geglaubt habe, dass mit dem Ende des Kalten Krieges "die Probleme gelöst" seien, so der französische Präsident. Macron verweigert Entschuldigung für Kolonialisierung Algeriens Jetzt habe die EU zwei Gruppen von Nationen, die unterschiedliche Ansichten über die Zukunft des Blocks hätten, sagte er und fügte hinzu, dass Osteuropa mehr nationale Autonomie innerhalb der EU anstrebe, und "wir müssen wissen, wie wir ihnen zuhören können". Diese Krise betreffe jedoch nicht nur Europa, sondern alle westlichen Demokratien, die "eine Art Ermüdung, einen Verlust der kollektiven Referenzen" erleben, so Macron. Das globale kapitalistische System selbst befinde sich in einer Krise, da es die Menschen nicht mehr aus der Armut befreie, sondern nur noch "die Ungleichheiten in die Höhe treibt", was zu einer "Gewissenskrise der Demokratien" führe, fügte er hinzu. Der französische Präsident setzt sich seit Langem für die Schaffung einer engeren europäischen politischen Gemeinschaft ein, die demokratische Werte teilt und in den Bereichen Energie, Verkehr und Sicherheit eng zusammenarbeitet. Macron hat auch darauf bestanden, dass Europa unabhängiger von der NATO sein müsse und eine "strategische Autonomie" von dem von den USA geführten Militärblock anstreben sollte. Mehr zum Thema – Alles ruhig an der (panischen) Westfront – Pepe Escobar über Weltwirtschaftsforum in Davos

