Rekordhandelsvolumen 2022 zwischen Russland und Weißrussland entspricht 50 Milliarden US-Dollar

Im Jahr 2022 stieg der Handelsumsatz zwischen Russland und Weißrussland über die 50-Milliarden-US-Dollar-Marke. Ein wesentlicher Beitrag zu den Rekordzahlen ist auf die Zusammenarbeit zwischen Weißrussland und dem Gebiet Moskau zurückzuführen.

Quelle: Sputnik © Waleri Scharifulin

Das Handelsvolumen zwischen Russland und Weißrussland hat im Jahr 2022 einen Rekordwert von 50 Milliarden US-Dollar erreicht, teilte die weißrussische Botschaft in Moskau auf ihrem Telegram-Kanal mit. In dem Bericht heißt es, dass der gegenseitige Handel zwischen Weißrussland und Russland trotz der von den westlichen Ländern verhängten Sanktionen erheblich zugenommen habe. Erstmals in der Geschichte habe der Handelsumsatz 50 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Zusammenarbeit mit Moskau und dem Moskauer Gebiet trage wesentlich zu diesen Zahlen bei. Das Moskauer Gebiet stehe an erster Stelle auf der Liste der russischen Gebiete in Bezug auf den Handelsumsatz. Im vergangenen Jahr verdoppelte sich dessen Anteil auf fast 10 Milliarden US-Dollar. Weißrussisches Verteidigungsministerium kündigt Ankunft neuer russischer Streitkräfte im Lande an Der weißrussische Botschafter besprach mit dem Gouverneur des Gebiets Moskau den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit, bei der die industrielle Kooperation und Projekte der Importsubstitution auf der Tagesordnung stehen. Es gibt einen Vorschlag zur Schaffung eines weißrussisch-russischen multinationalen Industriezentrums im Gebiet Moskau. Die weißrussische Botschaft wies auch darauf hin, dass am Vorabend des Treffens der stellvertretende Ministerpräsident der Republik Peter Parchomtschik mit dem Leiter des Ministeriums für Industrie und Handel Russlands Denis Manturow zusammenkam. Beide Seiten erörterten Konzeptionen für die Durchführung von Investitionsprojekten zur Herstellung von zivilen und militärischen Produkten, die Importe ersetzen können. Darüber hinaus erörterten sie die Produktion und den Verkauf von Traktoren und Mähdreschern auf dem Markt des Unionsstaates. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, dass Russland und Weißrussland etwa 600 von 1.000 geplanten Integrationsmaßnahmen bereits umgesetzt hätten und damit die Auswirkungen der Sanktionen auf die Wirtschaft der beiden Länder effizient minimiert würden. Mehr zum Thema - Russland genehmigt Abkommen mit Weißrussland über gegenseitige Anerkennung von Visa

