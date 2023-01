Weißrussisches Verteidigungsministerium kündigt Ankunft neuer russischer Streitkräfte im Lande an

Der Aufbau der regionalen Truppengruppierung in Weißrussland wurde fortgesetzt, teilte das Verteidigungsministerium des Landes mit. Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko hatten im Herbst vereinbart, eine gemeinsame Gruppe von 9.000 Soldaten in Weißrussland zu stationieren.

Quelle: Sputnik © Wiktor Tolotschko

Russland und Weißrussland setzen den Aufbau der regionalen Truppengruppierung fort, wobei neue Truppen und militärische Ausrüstung aus Russland in Weißrussland eintreffen, so das Verteidigungsministerium der Republik. In Minsk wurde erklärt: "Aufgrund der sich abzeichnenden Situation findet dieser Prozess heute in Etappen statt." Auf dem weißrussischen Truppenübungsplatz werde ein Kampftraining mit den eintreffenden russischen Streitkräften organisiert. In der Erklärung heißt es: "Um das Niveau der Gefechtsausbildung der Luftfahrteinheiten der Streitkräfte der Republik Weißrussland und der Russischen Föderation, die Teil der Luftfahrtkomponente sind, zu verbessern, ist eine gemeinsame Flug- und Taktikübung geplant." Am 10. Oktober hatte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko bekannt gegeben, dass er sich mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin darauf geeinigt habe, eine gemeinsame Truppengruppierung im Land zu stationieren. Minsk und Moskau hatten erklärt, dass der Einsatz der gemeinsamen Streitkräfte rein defensiv sei. Im Oktober hatte das weißrussische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die Zahl der russischen Militärangehörigen in der Gruppierung etwas weniger als 9.000 betragen würde. Nach Raketenvorfall: Militärbehörde in Minsk hält Provokation ukrainischer Militärs für möglich Ende Dezember schloss Lukaschenko nicht aus, dass die Nachbarländer von Weißrussland eine Aggression gegen das Land "einsetzen" könnten. In diesem Zusammenhang beschloss der Präsident, die sofortige Eingreiftruppe zu überprüfen – Einheiten, die in Notfällen in Alarmbereitschaft versetzt und "an den Ort geschickt werden, an dem es zu Spannungen kommt". Weißrussland hatte bereits im Juni Übungen zur Sicherung der Heimatfront und im August zum Schutz wichtiger Einrichtungen in Minsk abgehalten. Nach dem Beginn der russischen Spezialoperation in der Ukraine hatte Lukaschenko mehrmals erklärt, dass Weißrussland sich nicht daran beteiligen werde. Im Herbst erklärte er jedoch, dass Minsk zwar an der Operation teilgenommen, aber sein Militär nirgendwo hingeschickt habe. Ende Dezember meldete das weißrussische Verteidigungsministerium, dass eine ukrainische S-300-Luftabwehrrakete über seinem Hoheitsgebiet abgeschossen wurde. Minsk forderte Kiew auf, ähnliche Vorfälle zu untersuchen und in Zukunft zu verhindern. Das ukrainische Verteidigungsministerium behauptete, es habe das Recht, "seinen eigenen Luftraum zu verteidigen und zu schützen", erklärte sich aber bereit, den Vorfall zu untersuchen. Mehr zum Thema - Ukrainische S-300-Rakete schlägt in Weißrussland ein

