Innenminister der Ukraine und sein Stellvertreter sterben bei Hubschrauberabsturz nahe Kiew

Die Nationalpolizei der Ukraine bestätigte am Mittwochmorgen den Tod des ukrainischen Innenministers Denis Monastyrski, seines ersten Stellvertreters und eines Staatssekretärs, bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Kiew.

Quelle: www.globallookpress.com © Pavlo_bagmut

Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt Kiew sind am Mittwoch nach Polizeiangaben der ukrainische Innenminister Denis Monastyrski, sein Stellvertreter sowie ein Staatssekretär ums Leben gekommen. Es gab zunächst keine Informationen dazu, warum die Führung des Innenministeriums mit einem Helikopter unterwegs war. Der Hubschrauber soll in der Nähe eines Kindergartens in der Stadt Browary abgestürzt sein. Infolgedessen kam es zu einer Explosion und einem Brand. Laut Polizeichef Igor Klimenko gehörte der Helikopter dem staatlichen Notfalldienst der Ukraine. Nach vorläufigen Angaben starben bei dem Unglück 18 Menschen, darunter drei Kinder. Mehrere Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ursache des Vorfalls ist noch unbekannt. "Ob es eine Sabotage, eine Fehlfunktion der Technik oder ein Verstoß gegen die Flugsicherheitsregeln war, werden wir bald herausfinden", sagte Anton Geraschtschenko, ein Berater des Innenministers. Mehr zum Thema - "Die russische Armee bombardiert keine Wohnhäuser" – Peskow zum Raketeneinschlag in Dnjepropetrowsk

