Gas-Pipeline im Norden Litauens durch Explosion zerstört

In Pasvalys, einem Bezirk im Norden Litauens, ist eine Gasleitung explodiert. Nach vorläufigen Erkenntnissen soll niemand verletzt worden sein, wie das Portal LRT unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet.

Quelle: RT © RIA Nowosti / https://ria.ru/20230113/gazoprovod-1844735506.html

Wie RIA Nowosti meldet, schrieb die litauische Polizei in einer Erklärung über das Unglück: "Die Polizei des Landkreises Panevėžys wurde um 16:57 Uhr über eine Explosion einer Gasleitung in der Joniškėle-Straße im Dorf Vienkiemių informiert. [...] Nach vorläufigen Berichten gibt es keine Verletzten." Wie es heißt, würden die offenen Flammen eine Höhe von 50 Metern erreichen. ⚡️First visual of the explosion: https://t.co/DhTIfQQ9Ijpic.twitter.com/ehqsIDUWq9 — War Monitor (@WarMonitors) January 13, 2023 Gintautas Gegužinskas, Bürgermeister des Bezirks Pasvalys, bestätigte im LRT-Radio, dass eine "Hochdruckgasleitung" in der Nähe der Autobahn Pasvalys-Šiauliai explodiert sei. "Es gibt keine Wohnhäuser in der Nähe, aber niemand weiß, wie weit entfernt die Bewohner evakuiert werden müssen", so Gegužinskas. Nach seinen Angaben sind Spezialkräfte vor Ort im Einsatz, der Straßenverkehr ist vorübergehend unterbrochen, und eine Umleitung wurde eingerichtet. Ein Spezialist der Abteilung für Lagekoordination der Feuerwehr und des Rettungsdienstes teilte der Nachrichtenagentur ELTA mit, dass das Feuer um 19:00 Uhr lokalisiert worden sei, die Gefahr für die Siedlungen aber weiterhin bestehe. #BREAKING#UPDATE A gas pipeline connecting #Lithuania and #Latvia has been hit by an explosion, Lithuania gas transmission operator Amber Grid pic.twitter.com/wa9903zAXA — #DextrousNinja (@Ninja0179048354) January 13, 2023 Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, dass die örtlichen Behörden die Bewohner des Dorfes Valakėliai evakuieren, das etwa einen halben Kilometer von der Gas-Pipeline entfernt liegt. "Es wurden Busse geschickt. Zwei Schulen sind auf die Aufnahme von Menschen vorbereitet", sagte der Direktor. Ihm zufolge herrsche keine Panik und die Situation sei unter Kontrolle. Das Dorf Valakėliai, in dem etwa 250 Menschen leben, ist vier Kilometer vom Kreiszentrum entfernt. Nach Angaben des Netzbetreibers "Amber Grid" ereignete sich der Zwischenfall an der Gas-Pipeline, die den Brennstoff durch Nordlitauen transportiert und nach Lettland liefert. "An dieser Stelle besteht das System aus zwei parallelen Gas-Pipelines; vorläufigen Berichten zufolge kam es an einer von ihnen zu einer Explosion. Die andere Pipeline wurde nicht beschädigt. Die Gasversorgung durch die beschädigte Pipeline wurde sofort unterbrochen, aber die Gasversorgung der Verbraucher in Pasvalys ist bereits durch die benachbarte Pipeline sichergestellt", so der Versorger. Povilas Balčiūnas, Direktor der Gemeindeverwaltung von Pasvalys, erklärte gegenüber LRT TV, dass das benachbarte Lettland aufgrund des Vorfalls "ebenfalls von Unannehmlichkeiten betroffen" sei. Mehr zum Thema - "Noch nicht alle Brücken abgebrochen" – Hat Nord Stream 2 eine Zukunft?

