Oppositioneller russischer TV-Sender Doschd erhält Lizenz in Niederlanden

Im Jahr 2022 wurde der russische TV-Sender Doschd zunächst in Russland und später in Lettland gesperrt. Nun wurde bekannt, dass die Medienbehörde der Niederlande dem Sender bereits Ende Dezember eine Lizenz ausgestellt hat. Hiermit kann Doschd EU-weit auf Sendung gehen.

Der TV-Sender Doschd, international bekannt als TV Rain, hat in den Niederlanden eine Sendelizenz erhalten. Gemäß der entsprechenden Entscheidung der niederländischen Medienbehörde darf das Unternehmen TVR Studios B.V. im Laufe der nächsten fünf Jahre Sendungen des Kanals TV Rain im Kabelfernsehen übertragen. Bereits am 22. Dezember 2022 war der Vorgang auf der Webseite der Behörde veröffentlicht worden und am selben Tag trat die Lizenz in Kraft. Erst am Montag jedoch wiesen zunächst der litauische Rundfunksender Latvijas Radio und später der Doschd-Chefredakteur Tichon Dsjadko darauf hin.

Doschd wurde im Jahr 2010 in Russland gegründet und gilt seitdem als Oppositionsmedium. Russische Behörden betrachten den TV-Sender als "ausländischen Agenten". Am 3. März 2022 wurde die Arbeit des Kanals in Russland vor dem Hintergrund der militärischen Sonderoperation vorläufig ausgesetzt. Am 18. Juli nahm Doschd den Sendebetrieb von Lettland aus wieder auf. Die Sendelizenz wurde jedoch Anfang Dezember annulliert. Laut lettischen Behörden stellt die Tätigkeit des Senders eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar.

Trotz des Verbots in Lettland betont die niederländische Medienbehörde in einer Meldung, es gebe nach den Gesetzen des Landes keinen Grund, eine Genehmigung zu verweigern. Darüber hinaus berichtet Latvijas Radio, dass Doschd mit der neuen Lizenz Programme über Kabelfernsehen in der ganzen EU ausstrahlen könne – auch in Lettland.

