Vermögen der 20 reichsten Ukrainer halbiert sich seit Februar

Laut Forbes hat sich das Vermögen der zwanzig reichsten Ukrainer seit Februar auf 22,5 Milliarden US-Dollar halbiert, darunter Rinat Achmetow und Ex-Präsident Petro Poroschenko. Igor Kolomoiski kam aufgrund des Entzugs der ukrainischen Staatsbürgerschaft nicht in die Wertung.

Quelle: Sputnik © Irina Alexandrowa

Das Vermögen der zwanzig reichsten ukrainischen Bürger ist seit Februar geschrumpft – von mehr als 40 Milliarden US-Dollar auf 22,5 Milliarden US-Dollar, schreibt die ukrainische Ausgabe von Forbes unter Berufung auf eigene Berechnungen. Rinat Achmetow, der Eigentümer des Bergbau- und Metallurgieunternehmens Metinvest und des Energieunternehmens DTEK, bleibt der reichste Ukrainer. Der Wert seines Vermögens fiel jedoch von 13,7 Milliarden US-Dollar auf 4,4 Milliarden US-Dollar. Die folgenden Positionen wurden aktualisiert: Die Plätze zwei und drei gingen an die Eigentümer von Grammarly, einer auf künstlicher Intelligenz basierenden Online-Plattform zur Unterstützung der Kommunikation auf Englisch, Maxim Litwin und Alexei Schewtschenko, deren Vermögen von vier Milliarden US-Dollar auf 2,3 Milliarden US-Dollar sank. Der vierte Platz gehört Wiktor Pintschuk, dem die Produktion von Rädern für den Schienenverkehr Intertype gehört. Von seinen 2,6 Milliarden US-Dollar blieben ihm 2,2 Milliarden US-Dollar. Konstantin Schewago, der Eigentümer des Bergbauunternehmens Ferrexpo, rundete mit einem Wert von 1,4 Milliarden, ehemals 2,1 Milliarden, die Top 5 des Ratings ab. "Unfreiwillige" Entscheidung: Ukrainischer "Oligarch" Achmetow übergibt Medienimperium an den Staat Der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko belegte mit einem Besitz in Höhe von 730 Millionen US-Dollar, zuvor 1,6 Milliarden US-Dollar, den 12. Platz, während Igor Kolomoiski aufgrund des Entzugs der ukrainischen Staatsbürgerschaft nicht mehr auf der Rangliste vertreten war. Vor einem Jahr lag Poroschenko auf dem siebten Platz und Kolomoiski auf dem vierten. Forbes erklärte, dass die diesjährige Liste nicht zusammengestellt wurde, um die besten Geschäftsleute des Landes zu vergleichen, sondern um zu verfolgen, wie sie zehn Monate der Feindseligkeiten überlebt hatten. Das Magazin nannte das Aufkommen neuer Unternehmer einen Schlüsseltrend, während "die Tage der Geschäftsleute der alten Schule enden". Forbes behauptete: "Ihre Verluste sind unverhältnismäßig größer als die Größe ihres Vermögens. Unter den Top 20 befinden sich bereits sechs Unternehmer, die ihr Vermögen in der 'Wissensökonomie' mit geringen oder keinen Überschneidungen mit dem ukrainischen Staat gemacht haben." Laut ukrainischen Geschäftsleuten sei es jetzt unmöglich, die Kapitalisierung des Geschäfts zu bewerten, fügte das Magazin hinzu. Nach Berechnungen von Bloomberg ist das Vermögen der 27 reichsten Russen von Anfang des Jahres bis Oktober um 94 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Der Gründer der Renova-Gruppe, Wiktor Wekselberg, habe seit Jahresbeginn mehr verloren als alle anderen russische Milliardäre. Sein Vermögen ging am 3. Oktober um 60,8 Prozent oder 11,2 Milliarden US-Dollar zurück und belief sich auf 7,24 Milliarden US-Dollar, schrieb die Zeitung. Mehr zum Thema – Wagner-Chef Prigoschin spricht sich für Beschlagnahme des Vermögens reicher Russen aus

