Kosten für Reparatur der gesprengten Nord Stream-Pipeline übersteigen 500 Millionen US-Dollar

Die Zeitung The New York Times hat die geschätzten Kosten für die Reparatur der gesprengten Nord Stream-Pipeline aufgedeckt. Nach Angaben ihres Gesprächspartners belaufen sich die Kosten für die Reparatur auf etwa 500 Millionen US-Dollar. Die russische Seite gab keine Schätzung ab.

Die Nord Stream AG, der Betreiber der Nord Stream-Pipeline, hat nach der Explosion im September die Kosten für die Reparatur der Pipeline ermittelt, berichtete die New York Times (NYT).

Eine mit dem Fortgang der Arbeiten vertraute Quelle sagte, die geschätzten Kosten beliefen sich auf mindestens 500 Millionen US-Dollar. Die Experten arbeiten auch daran, festzustellen, wie lange die beschädigten Stränge der Pipeline den Auswirkungen des Salzwassers standhalten können.

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak sagte in einem Interview mit TASS am 26. Dezember, dass Spezialisten die Reparatur der Pipelines ermöglichen, dies aber Geld und Zeit erfordere. Nowak zufolge sei es schwierig, den Zeitplan und die Kosten der Reparaturen abzuschätzen, solange die Untersuchung läuft.

Ende September wurden Lecks an Gaspipelines in der Ostsee in den ausschließlichen Wirtschaftszonen Schwedens und Dänemarks bekannt. Die Explosionen ereigneten sich an beiden Strängen der Nord Stream und an einem Strang der Nord Stream 2. Die Nord Stream AG bezeichnete die Zerstörungen an den Pipelines als beispiellos.

Der Unfall wurde von Dänemark und Schweden unter Beteiligung Deutschlands untersucht. Stockholm berichtete, dass am Ort der Explosionen an den Pipelines "Fremdkörper" und Spuren von Sprengstoff gefunden wurden. Gazprom und der Nord Stream AG wurde der Zugang zum Standort sowohl in der dänischen als auch in der schwedischen ausschließlichen Wirtschaftszone gestattet.

Nach der Untersuchung des Explosionsortes in schwedischen Gewässern wurde mitgeteilt, dass Experten "von Menschenhand geschaffene Krater" gefunden hätten, die zwischen drei und fünf Metern tief und etwa 248 Meter voneinander entfernt seien. Der dazwischen liegende Rohrabschnitt wurde vollständig zerstört, wobei die Bruchstücke in einem Radius von mindestens 250 Metern verstreut wurden.

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Explosionen als "offensichtlichen Terroranschlag" und die Verursacher des Unfalls als "die Angelsachsen". Am 29. Oktober erklärte das russische Verteidigungsministerium, dass die britische Marine in den Vorfall verwickelt sei, während London diese Berichte dementierte.

Später erklärte das russische Staatsoberhaupt, der Vorfall sei für diejenigen von Vorteil, die auf den Transit von russischem Gas durch die Ukraine angewiesen seien. Putin nannte keine konkreten Länder. Am folgenden Tag jedoch bezeichnete das US-Außenministerium in einem Kommentar zur Erklärung des russischen Präsidenten jede Andeutung, Washington sei in die Explosionen an der Nord Stream verwickelt, als unbegründet.

Die Zeitung The Washington Post schrieb unter Berufung auf westliche Geheimdienstquellen, dass die USA und die EU keine Beweise dafür hätten, dass Moskau hinter den Explosionen stecke.

Mehr zum Thema – "Was habt ihr denn erwartet?" – Putin über den Missbrauch Europas als "Fußmatte" der USA