Nach langer Pause: Putin und Scholz telefonieren miteinander

Nach fast drei Monaten Funkstille haben Russlands Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag wieder miteinander telefoniert. Das Gespräch sei auf Initiative der deutschen Seite geführt worden, berichtete der Kreml.

Quelle: AFP © JOHN MACDOUGALL

Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit Wladimir Putin telefoniert, um die Lage in der Ukraine zu besprechen, teilte der Pressedienst des Kremls am Freitag mit. Demnach habe Putin bei dem Gespräch auf die "destruktive Linie westlicher Staaten", einschließlich Deutschlands, hingewiesen, die die Ukraine mit Waffen versorgen: "Der russische Präsident forderte die deutsche Seite auf, ihr Vorgehen im Zusammenhang mit den ukrainischen Ereignissen zu überdenken." Liveticker Ukraine-Krieg: Ukrainische Luftwaffe verliert zwei Flugzeuge an einem Tag Ein solches Vorgehen ermutige radikale ukrainische Nationalisten zu immer blutigeren Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, hieß es auf der Website des Kremls. Außerdem verteidigte Putin die jüngsten Raketenangriffe gegen die Ukraine als Antwort auf die Provokationen Kiews. Ihm zufolge habe die russische Armee lange von gezielten Raketenangriffen in der Ukraine abgesehen, sich aber als Reaktion auf die Angriffe Kiews auf die Krim-Brücke und Energieanlagen dazu gezwungen gesehen. Die Anschläge auf die Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 erforderten eine transparente Untersuchung unter Einbeziehung russischer Fachstrukturen, sagte Putin. Außerdem besprachen die beiden den sogenannten Getreidedeal. Putin rief dazu auf, das Abkommen gewissenhaft umzusetzen und alle Hindernisse für russische Lieferungen zu beseitigen. Zuletzt hatten die beiden am 13. September miteinander telefoniert. Mehr zum Thema – Macron will nach Biden-Besuch mit Putin reden – Kreml: "Noch nichts geplant"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.