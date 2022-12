Ukraine: Geheimdienst geht weiter gegen die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche vor

Die staatlichen Repressionen gegen die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche in der Ukraine gehen weiter. Nach mehreren Durchsuchungen in Klöstern wurden gegen eine Reihe von Geistlichen am Donnerstag Strafverfahren eingeleitet. Ihnen wird vorgeworfen, "Russland verherrlicht" zu haben.

Quelle: AFP © SAVO PRELEVIC / AFP

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hat gegen die Priester des Kiewer Höhlenklosters nun offiziell ein Strafverfahren eingeleitet. Die Männer werden beschuldigt, "Russland verherrlicht" zu haben. "Der ukrainische Sicherheitsdienst hat den Organisatoren eines Gottesdienstes im Kiew-Petschersker Kloster, in welchem die 'russische Welt' gelobt wurde, den Verdacht förmlich mitgeteilt", teilte der SBU auf seinem Telegram-Kanal am Donnerstag mit. Vertreter des Sicherheitsdienstes gaben an, dass die Verdächtigen auf Grundlage des Paragraphen des ukrainischen Strafgesetzbuches über die Rechtfertigung oder Leugnung der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine oder die Verherrlichung ihrer Teilnehmer angeklagt wurden. Orthodoxe Kirche im Visier des ukrainischen Geheimdienstes: Razzia im Kloster RT DE hatte über die Durchsuchungen in dem Höhlenkloster und anderen Klostern der nach kanonischem Recht zum Moskauer Patriarchat zählenden Ukrainischen Orthodoxen Kirche berichtet. Anlass war, dass Gläubige während eines Gottesdienstes das Lied "An die Muttergottes" angestimmt hatten, das eine Liedzeile über die Wiedergeburt der Heiligen Rus enthält. Die Fahnder hatten im Rahmen der Durchsuchungen mehr als 50 Personen verhört und "pro-russische Literatur" beschlagnahmt. Dabei handelte es sich offensichtlich um religiöse Literatur, darunter Osterbotschaften des Patriarchen Kirill, die an alle Diözesen des Moskauer Patriarchats geschickt wurden, sowie Bücher, die die Abspaltung von der Kirche anprangerten. Der Pressesprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Andrei Jusow, hatte zunächst erklärt, dass die festgenommenen Priester gegen ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft ausgetauscht werden könnten. Insider kommentieren dies damit, dass der Zweck des Vorgehens gegen die Orthodoxe Kirche sowohl die Schaffung eines "Fonds" für künftigen Gefangenenaustausch, als auch die Zerstörung der Kirche selbst sei. Die Äußerungen des Sprechers scheinen jedoch etwas voreilig gewesen zu sein, denn bislang wurde noch keiner der Priester oder Mönche festgenommen, wie der Sprecher der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche am Nachmittag klarstellte. Ebenfalls am Donnerstag hat der SBU die "Ergebnisse der Durchsuchung" des Kyrill-und-Methodius-Kloster im Dorf Drachyno in der Westukraine veröffentlicht. Die Nonnen hätten angeblich "zum Erwachen von Mütterchen Rus" aufgerufen. Mehr als 20 Personen sollen nach Angaben des Dienstes verhört worden sein, unter anderem mit Hilfe eines Lügendetektors. Zudem sei "eine große Anzahl von Propagandamaterialien" aufgefunden und beschlagnahmt worden. Der größte Teil der sichergestellten Literatur stamme von russischen Verfassern und sei von russischen Druckereien hergestellt worden. Besonders schlimm sei, so der SBU, dass das Kloster "während der Gebete weiterhin den Patriarchen der Russisch-Orthodoxen Kirche Kirill erwähnte". Mehr zum Thema - Alles wegen einer Liedzeile? Durchsuchungswelle in orthodoxen Klöstern der Ukraine

