Italien leidet unter höchster Inflation seit 1984

Italien leidet unter einer galoppierenden Inflation. Offizielle Daten zeigen, dass der Anstieg der Verbraucherpreise vor allem auf steigende Energie- und Lebensmittelpreise zurückzuführen ist.

Quelle: Legion-media.ru

Der italienische Inlandspreisindex ist im Oktober um 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit März 1984 erreicht, berichtete das staatliche italienische Statistikamt ISTAT am Mittwoch. Wirtschaftsexperten: Rezession im Euroraum wird schlimmer als erwartet Die Inflation von 8,9 Prozent im September gegenüber dem Vorjahr stieg um weitere 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der sogenannte über die Europäische Union (EU) harmonisierte Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr erreichte im Oktober 12,6 Prozent und lag damit über diesem Wert von 9,4 Prozent für den Monat zuvor. Die "starke Beschleunigung des Inflationsanstiegs" war hauptsächlich auf die Preise für Energie (von plus 44,5 Prozent im September auf plus 71,1 Prozent) und Nahrungsmittel einschließlich Alkohol (von plus 11,4 Prozent auf plus 13,3 Prozent) zurückzuführen. Aus dem Bericht geht ferner hervor, dass die Preise für Lebensmittel und unverarbeitete Nahrungsmittel auf Monatsbasis um 1,8 Prozent und auf Jahresbasis um 12,6 Prozent gestiegen sind (gegenüber einem Anstieg um 10,9 Prozent im Vormonat). ISTAT schreibt in ihrem Bericht: "Daher lag die Kerninflation (ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel) bei +5,3 Prozent (gegenüber +5,0 Prozent im Vormonat) und die Inflation ohne Energie bei +5,9 Prozent (gegenüber +5,5 Prozent im September)." Im vergangenen Monat hatte der Leiter des Thinktanks Nomisma Energia, Davide Tabarelli, erklärt, dass Italien – wie auch die übrige EU – einen Energiepreisschock ungeahnten Ausmaßes erlebe, da sich die Strompreise fast verdoppelt hätten. Er rechne damit, dass sich die Italiener in den kältesten Wintermonaten auf Rationierungen einstellen müssen, und rate den Haushalten, auf alternative Heizmethoden wie Brennholz und Pellets zurückzugreifen, deren Preise allerdings ebenfalls gestiegen sind. Mehr zum Thema – IWF prognostiziert Verschärfung der weltweiten Wirtschaftskrise

