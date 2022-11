Wirtschaftsexperten: Rezession im Euroraum wird schlimmer als erwartet

Es wird erwartet, dass der Abschwung im gesamten Währungsgebiet viel schlimmer ausfallen wird als bisher angenommen. Selbst der EZB-Vizepräsident bestätigte am Mittwoch, dass die Risiken für die Finanzstabilität zugenommen hätten und eine Rezession im Euroraum wahrscheinlich sei.

Quelle: www.globallookpress.com © Zheng Huansong/XinHua/ Global Look Press

Es wird erwartet, dass die 19 Länder, die den Euro verwenden, in den kommenden Monaten in eine viel tiefere Rezession abrutschen werden, als früher vorhergesagt wurde, berichtete CNBC am Mittwoch unter Berufung auf Wirtschaftswissenschaftler. Dem Bericht zufolge steht der Euroraum aufgrund der Sanktionen gegen Russland, eines abrupten Endes der russischen Gasimporte und der Notwendigkeit, Haushalte und Unternehmen, die mit der Energiekrise zu kämpfen haben, finanziell zu unterstützen, unter "erheblichem Druck". CNBC zitierte Daten der Europäischen Kommission, die zeigen, dass das Verbrauchervertrauen in der Eurozone im September auf ein Rekordtief gesunken ist. Seitdem hat es sich zwar leicht verbessert, aber die Haushalte fürchten immer noch um die Zukunft und ihre finanzielle Lage, heißt es in dem Bericht. "Das Verbrauchervertrauen ist so stark eingebrochen, dass die Rezession wahrscheinlich nicht sehr tief sein wird", sagte Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, dem Nachrichtennetzwerk. Vorläufige Wachstumsschätzungen für die Region deuten auf eine Verlangsamung im dritten Quartal gegenüber dem vorangegangenen Dreimonatszeitraum hin − von 0,8 Prozent Wachstum auf 0,2 Prozent. IWF prognostiziert Verschärfung der weltweiten Wirtschaftskrise Laut Spyros Andreopoulos, einem leitenden europäischen Ökonomen bei BNP Paribas, "wird sie tiefer sein, als der Rat der EZB [Europäische Zentralbank] sicherlich erwartet". Anfang des Monats hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde darauf hingewiesen, dass "das Risiko einer Rezession gestiegen ist". Andreopoulos sagte gegenüber CNBC, er sehe das Risiko, dass sich die Rezession bis ins zweite Quartal 2023 hinziehen könnte. Ökonomen sind sich einig, dass, selbst wenn die Eurozone im ersten Quartal des nächsten Jahres aus der Rezession herauskommt, die darauffolgenden Monate noch schwierig sein werden. "Ich rechne mit einer langsamen Erholung", sagte Marco Valli, Chefvolkswirt der UniCredit, gegenüber dem Netzwerk und nannte die höheren Zinssätze als einen der Hauptfaktoren, die eine schnellere Erholung verhindern. Die Frage, ob es ein einfaches Jahr für die Eurozone werden würde, verneinte Valli. Am Mittwoch erklärte auch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos: "Unserer Einschätzung nach haben die Risiken für die Finanzstabilität zugenommen, und eine technische Rezession im Euroraum ist wahrscheinlicher geworden." Schrumpft die Wirtschaft zwei Vierteljahre in Folge zum Vorquartal, sprechen Ökonomen von einer "technischen Rezession". "Das Hauptrisiko für Finanzstabilität und Wachstum besteht derzeit darin, dass die Inflation auf einem sehr hohen Niveau bleibt", sagte de Guindos in einer Videoschalte anlässlich der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts der Notenbank. "Unser Hauptbeitrag zur Finanzstabilität ist jetzt, Preisstabilität herzustellen." Die EZB sieht diese mittelfristig bei zwei Prozent Inflation im Euroraum gewährleistet. Davon ist die Teuerung seit Monaten weit entfernt: Im Euroraum lagen die Verbraucherpreise im Oktober um 10,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland stieg die Inflationsrate im Oktober auf 10,4 Prozent. Mehr zum Thema - Krisen- und Insolvenzticker: Inflationsrate in Großbritannien steigt über 11 Prozent



