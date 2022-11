Schläge, Tritte und Demütigungen – Polizei in Italien deckt Gewalt durch Nonnen gegen Kinder auf

Die italienische Polizei hat auf Ischia vier Nonnen einer kirchlichen Einrichtung für Kinder wegen Gewalt an Minderjährigen festgenommen. Es handele sich um die Chefin und drei Mitschwestern, teilten die Carabinieri am Mittwoch mit. Ausgang der Ermittlungen war demnach ein von einem Kind gedrehtes Video, auf dem eine der Schwestern einen Vierjährigen ohrfeigt und an den Haaren zieht, in Gegenwart anderer Kinder, die sie auffordern, damit aufzuhören. Laut Polizei zeigt die Aufnahme, wie der acht Jahre alte Bruder des Kindes einschreiten will, dabei von der Nonne so fest geschlagen wird, dass er Nasenbluten hat.

In der Einrichtung Santa Maria della Provvidenza in Casamicciola Terme im Norden der beliebten Urlaubsinsel im Golf von Neapel waren der Mitteilung zufolge Minderjährige untergebracht, die auf eine Pflegschaft oder Adoption warteten, sowie Kinder, die infolge einer gerichtlichen Maßnahme dort wohnten. Die Ermittler deckten weitere Fälle auf, in denen Minderjährigen in den Nacken oder mit Hausschuhen auf die Hände geschlagen wurde. Italienische Medien berichten auch von Ohrfeigen und Tritten.

Eine der vier Schwestern kam ins Gefängnis. Gegen die anderen, die Oberin und zwei weitere Personen, wurde ein Aufenthaltsverbot in der Region Kampanien, zu der Ischia gehört, verhängt. Die Nonnen sollen laut Berichten über die Ermittlungen den Kindern verboten haben, über die Vorgänge zu sprechen, und ihnen die Mobiltelefone weggenommen haben, um Foto- und Videoaufnahmen zu verhindern. Als erschwerender Umstand wird den Nonnen zur Last gelegt, dass sie die durch das Alter der Opfer bedingte körperliche und geistige Unterlegenheit ausgenutzt und die Verbrechen in einer Erziehungs- und Bildungseinrichtung begangen haben.

Mehr zum Thema - Kinderpornographie: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Priester