Abgesagt: Kein Freundschaftsspiel zwischen Bosnien und Russland

Der Fußballverband von Bosnien und Herzegowina hat beschlossen, ein für November geplantes Freundschaftsspiel mit der russischen Fußball-Nationalmannschaft auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Quelle: AP

Die Partie war ursprünglich für den 19. November in Sankt Petersburg geplant. Wie es nun auf der offiziellen Webseite des bosnischen Fußballverbands heißt, wird das Spiel nicht wie geplant stattfinden, sondern auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ukrainischer Fußballverband fordert Ausschluss Russlands aus FIFA und UEFA Der Russische Fußballverband kommentierte, man sei von einer möglichen Verschiebung des Spiels ausgegangen. Zuvor hatten sich mehrere Fußballer aus Bosnien und Herzegowina gegen das Spiel ausgesprochen. Auch Andrei Pawelko, Präsident des ukrainischen Fußballverbandes, forderte, dass die UEFA und die FIFA die Partie verbieten. "Wir tun alles, um das Spiel zu verhindern", sagte er damals. Außerdem verlangte er den Ausschluss Russlands aus der UEFA und der FIFA. Im September spielte die russische Nationalelf unter der Leitung von Waleri Karpin ihr einziges Spiel in diesem Jahr gegen Kirgisistan und gewann 2:1. Es war das erste Spiel des Teams seit 314 Tagen. Russische Fußball-Mannschaften sind wegen des Krieges in der Ukraine seit Ende Februar von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Der russische Verband ist aber weiter Mitglied in der FIFA und der UEFA. Mehr zum Thema - Donezker Klubchef: Ukraine sollte Irans Platz bei Fußball-WM in Katar bekommen

