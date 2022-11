Energiekrise: US-Firma baut in Polen neues Atomkraftwerk

Während Deutschland aus der Atomenergie aussteigen will, beginnt das Nachbarland Polen demnächst mit dem Bau seines ersten von zwei geplanten Atomkraftwerken. Den Zuschlag erhielt nun eine US-Firma. Nach Regierungsplänen sollen an den zwei Standorten je drei Reaktoren entstehen.

Quelle: Gettyimages.ru © Omar Marques

Die Kohlekraft ist derzeit der wichtigste Baustein des Energiesektors in Polen. Rund 70 Prozent seines Stroms produziert Polen derzeit mit Kohlekraftwerken. Deutschlands Nachbarland gilt als der größte Förderer von Steinkohle in der EU. Laut Plänen der Regierung in Warschau soll 2049 damit jedoch Schluss sein und die letzte Zeche schließen. Um die Kohleverstromung als stabile Energiequelle insbesondere für die Industrie des Landes zu ersetzten, will das Land insgesamt zwei Atomkraftwerke errichten. Den Zuschlag für den Bau der ersten Anlage bekam nun das US-Unternehmen Westinghouse Electric Company. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schrieb diesbezüglich am Freitagabend auf Twitter: "Das enge Bündnis Polens mit den USA garantiert den Erfolg der gemeinsamen Initiativen." In seinem Tweet betonte er, dass Warschau bei der Durchführung des Kernenergieprojekts auf die "bewährte und sichere Technologie" von Westinghouse Electric Company setze. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris und US-Energieministerin Jennifer Granholm gefallen, erklärte Morawiecki. Silny sojusz 🇵🇱-🇺🇸 daje gwarancje powodzenia wspólnych inicjatyw. Po ostatnich owocnych rozmowach z @VP K. Harris i @SecGranholm potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii @WECNuclear. Dziękuję @USAmbPoland za współpracę. Uchwała RM w środę — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 28, 2022 Nach Berichten polnischer Medien hatten sich auch Firmen aus Frankreich und Südkorea um den Auftrag beworben. Wie der Nachrichtensender TVN24 berichtete, muss die polnische Regierung noch ihre formelle Zustimmung für die Entscheidung erteilen, die aber nach der Ankündigung Morawieckis als sicher gilt. Der Ministerrat werde am kommenden Mittwoch einen entsprechenden Beschluss fassen. Polen: "Wir sind Entwicklungslokomotive Europas" Das erste Kernkraftwerk soll in der Ostseeregion Pommern gebaut werden. Das Geschäft mit der US-Firma betrifft laut Medienberichten zunächst den Bau eines von insgesamt drei geplanten Atomreaktoren. Der Bau soll Warschau zufolge im Jahr 2026 beginnen. Der erste Reaktor soll dann ab 2033 Strom liefern. US-Energieministerin Granholm erklärte, dass sich die Baukosten für das Projekt auf 40 Milliarden US-Dollar belaufen. Der Bau des Atomreaktors werde laut der US-Politikerin nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern sei zugleich eine Botschaft an Russland. So sagte Granholm mit Bezug auf die russische Seite: "Wir werden nicht länger zulassen, dass sie Energie als Waffe einsetzen." Der Westen werde die Energieversorgungsketten diversifizieren und die Zusammenarbeit beim Klimaschutz stärken. Laut polnischen Medienberichten wurde bereits im Oktober 2020 ein polnisch-amerikanisches Kooperationsabkommen auf dem Gebiet der zivilen Kernenergie geschlossen. In Deutschlands Nachbarland sollen laut dem Bericht des Senders TVN24, der sich auf das polnische Atomprogramm bezieht, insgesamt sechs Reaktoren gebaut werden. Diese sollen demnach im Abstand von je zwei Jahren nacheinander in Betrieb genommen werden. Der strategische Partner für den Bau des zweiten Kraftwerks sei noch nicht bekannt, so der stellvertretende Ministerpräsident Jacek Sasin im Bericht des Fernsehsenders. Demnächst sollen Kooperationsgespräche in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul stattfinden. Mehr zum Thema - Inszenierung einer Bedrohung: Wie sich Deutschland gegen Russland instrumentalisieren lässt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.