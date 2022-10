Polnischer Betreiber: Leck in wichtiger russischer Öl-Pipeline nach Deutschland gefunden

Der polnische Betreiber der Druschba-Pipeline hat ein Leck in der Öl-Leitung nach Deutschland gemeldet. Die Ursache sei noch unklar.

Der polnische Betreiber PERN hat mitgeteilt, dass er ein Leck in der Druschba-Pipeline entdeckt hat, die russisches Öl bis nach Deutschland liefert. Der Schaden wurde am späten Dienstag von automatischen Systemen an einem der beiden Stränge der Pipeline, etwa 70 Kilometer von der Stadt Płock in Zentralpolen gelegen, entdeckt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die beschädigte Leitungshälfte wurde sofort abgeschaltet, während der andere Strang nach Angaben des Unternehmens normal weiterbetrieben wird. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Ursachen des Vorfalls nicht bekannt", erklärte PERN und ergänzte, dass seine Mitarbeiter und Feuerwehrleute an den Ort des Geschehens entsandt wurden, um die Situation zu bewerten und das Gebiet zu sichern. Mehr Informationen in Kürze...

