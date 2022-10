Gaskrise: Italien kündigt Beschränkungen bei Heizung für den Winter an

In Italien wurde vergangene Woche ein Energiesparplan vorgestellt, mit dem der Gasverbrauch bis März nächsten Jahres um mehrere Milliarden Kubikmeter gesenkt werden soll. Jener sieht etwa vor, dass die Heizsaison um mehrere Tage verkürzt und Raumtemperatur herabgesetzt wird.

Quelle: Gettyimages.ru © Peter Dazeley

Kurz vor Beginn der Heizsaison wird in Rom angekündigt, dass man die Heizung sowohl für Unternehmen als auch für Privathaushalte drosseln will. Das italienische Ministerium für den ökologischen Wandel hatte vergangene Woche ein neues Energiespardekret unterzeichnet, das striktere Obergrenzen in Bezug auf die Temperatur in den Innenräumen sowie Einschränkungen für die Nutzung von Gasheizungen im Winter vorsieht. Der Erklärung des Ministeriums zufolge wird die tägliche Heizdauer im Land um eine Stunde pro Tag verkürzt, während die gesamte Winterheizsaison um 15 Tage kürzer ausfallen soll, "wobei der Beginn um acht Tage verschoben und das Ende der Heizsaison um sieben Tage vorgezogen werden". Analyse Das Rätsel Meloni: Ihre transatlantische Verbindung, die EU-Panikmache und die Hoffnung der Wähler Mit dem Erlass werden die Obergrenzen für die Innentemperatur wie folgend verschärft: Unternehmen werden aufgefordert, eine Raumtemperatur von 18 °C (vorher 19 °C) nicht zu überschreiten, und Privatpersonen müssen ihre Heizung auf maximal 19 °C (vorher 20 °C) einstellen. Die neuen Beschränkungen gelten allerdings nicht für "Gotteshäuser, Kinderkrippen, Kindergärten und Schwimmbäder" sowie auch nicht für "Gebäude, deren Heizsysteme auf erneuerbaren Energiequellen basieren", hieß es weiter seitens des Ministeriums. Im Falle "besonders schwerer Wetterverhältnisse haben die lokalen Behörden weiterhin die Befugnis, das Heizen außerhalb der im Dekret festgelegten Zeiten zu genehmigen", fügte das Ministerium hinzu. Laut einer Studie der nationalen Energieregulierungsbehörde ENEA könnte das Land durch die neuen Beschränkungen in der Wintersaison bis zu 2,7 Milliarden Kubikmeter Gas einsparen. Gazprom liefert wieder Gas nach Italien Der neue Energiesparplan folgt auf eine Reihe von landesweiten Maßnahmen zur Bekämpfung der Energiekrise im Land. Italien kämpft wie andere EU-Länder ebenfalls mit einer Inflation in Rekordhöhe, die vorwiegend auf die steigenden Energiekosten zurückzuführen ist. Das Land ist für fast 75 Prozent seiner Energie auf Importe angewiesen. Zu Beginn dieses Jahres importierte Italien 40 Prozent seines Gases aus Russland, doch im Juli sanken die russischen Käufe aufgrund von Sanktionen auf 25 Prozent. Im vergangenen Monat verlor Italien einen Großteil seiner Lieferungen aus Russland, als Gazprom die Gaslieferungen über die Nord Stream 1-Pipeline aufgrund technischer Probleme einstellte. Mehr zum Thema – Uneinigkeit überschattet EU-Debatte zur Energiekrise in Prag

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.